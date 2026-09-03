3 сентября Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроекты №15463-1 и №15464-1 о налоговых и таможенных льготах для Сил обороны и отечественного оборонного производства.

О результатах голосования сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Рада приняла законопроекты №15463-1 и №15464-1 в целом: что известно

За законопроект №15463-1 об изменениях в Налоговый кодекс проголосовал 271 народный депутат.

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Документ предусматривает освобождение от НДС и акцизного налога импорта мотовездеходов для нужд Сил безопасности и обороны.

Кроме того, от НДС освобождается ввоз комплектующих, необходимых для украинского производства вооружения, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

Также закон унифицирует применение налоговых льгот независимо от того, из каких источников финансируются соответствующие оборонные закупки.

Второй законопроект — №15464-1 об изменениях в Таможенный кодекс — поддержали 272 народных депутата.

Он освобождает от ввозной пошлины мотовездеходы для нужд Сил безопасности и обороны, а также компоненты для отечественного производства оружия, дронов, средств РЭБ и боеприпасов.

Таможенные льготы также должны применяться независимо от источника финансирования закупок.

Оба законопроекта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом.

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