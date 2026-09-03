Рада ухвалила податкові та митні пільги для оборонного виробництва
Верховна Рада 3 вересня у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкти №15463-1 та №15464-1 щодо податкових і митних пільг для Сил оборони та вітчизняного оборонного виробництва.
Про результати голосування повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Рада ухвалила законопроєкти №15463-1 та №15464-1 в цілому: що відомо
За законопроєкт №15463-1 про зміни до Податкового кодексу проголосував 271 народний депутат.
Документ передбачає звільнення від ПДВ та акцизного податку імпорту мотовсюдиходів для потреб Сил безпеки і оборони.
Крім того, від ПДВ звільняється ввезення комплектуючих, необхідних для українського виробництва озброєння, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів.
Також закон уніфікує застосування податкових пільг незалежно від того, з яких джерел фінансуються відповідні оборонні закупівлі.
Другий законопроєкт — №15464-1 про зміни до Митного кодексу — підтримали 272 народні депутати.
Він звільняє від ввізного мита на мотовсюдиходи для потреб Сил безпеки і оборони, а також компоненти для вітчизняного виробництва зброї, дронів, засобів РЕБ та боєприпасів.
Митні пільги також мають застосовуватися незалежно від джерела фінансування закупівель.
Обидва законопроєкти Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому.