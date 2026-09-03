Верховна Рада 3 вересня у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкти №15463-1 та №15464-1 щодо податкових і митних пільг для Сил оборони та вітчизняного оборонного виробництва.

Про результати голосування повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рада ухвалила законопроєкти №15463-1 та №15464-1 в цілому: що відомо

За законопроєкт №15463-1 про зміни до Податкового кодексу проголосував 271 народний депутат.

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Документ передбачає звільнення від ПДВ та акцизного податку імпорту мотовсюдиходів для потреб Сил безпеки і оборони.

Крім того, від ПДВ звільняється ввезення комплектуючих, необхідних для українського виробництва озброєння, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів.

Також закон уніфікує застосування податкових пільг незалежно від того, з яких джерел фінансуються відповідні оборонні закупівлі.

Другий законопроєкт — №15464-1 про зміни до Митного кодексу — підтримали 272 народні депутати.

Він звільняє від ввізного мита на мотовсюдиходи для потреб Сил безпеки і оборони, а також компоненти для вітчизняного виробництва зброї, дронів, засобів РЕБ та боєприпасів.

Митні пільги також мають застосовуватися незалежно від джерела фінансування закупівель.

Обидва законопроєкти Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому.

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