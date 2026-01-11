На початку 2026 року російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотний літальний апарат Герань-5 під час комбінованих повітряних атак проти України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Що нині відомо про дрон Герань-5, читайте в матеріалі.

Дрон Герань-5: характеристики

За даними ГУР МО України, у дрона Герань-5 характеристики такі:

довжина – близько 6 м;

розмах крил – до 5,5 м;

маса бойової частини – близько 90 кг;

заявлена дальність ураження – до 1 000 км.

На відміну від попередніх модифікацій лінійки Герань, новий апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів уніфіковані з іншими зразками серії.

У конструкції зафіксовано використання:

12-канальної системи супутникової навігації типу комета;

трекера на базі мікрокомп’ютера Raspberry та 3G/4G-модемів;

реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БпЛА Герань-3, але з більшою тягою.

У розвідці наголошують, що Герань-5 важко вважати власною розробкою РФ — зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським БпЛА Karrar.

Також відомо, що противник опрацьовує запуск Герань-5 з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, для збільшення дальності та здешевлення застосування.

Окремо розглядається можливість оснащення дрона ракетами класу повітря – повітря Р-73 для протидії українській авіації.

Фахівці ГУР МО України вже проводять всебічне дослідження зразків.

Нагадаємо, що уночі проти 11 січня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників.

Під час атаки противник застосував 154 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Станом на 08:00 силами ППО збито та приглушено 125 ворожих безпілотників, водночас зафіксовано влучання 22 дронів на 18 локаціях.

Фото: ГУР