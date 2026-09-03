Турция не готова применять рычаги против РФ из-за зависимости от Москвы — Джелал
- Турция считает, что переговоры фактически зашли в тупик из-за позиции России.
- Анкара готова оставаться посредником и призывает Киев и Москву к диалогу.
- Собственные национальные интересы остаются для Турции приоритетными.
Переговоры о завершении войны России против Украины фактически зашли в тупик из-за нежелания Кремля переходить к реальным договоренностям. Турция и дальше готова быть посредником, однако использовать собственные рычаги влияния на Россию не спешит.
Об этом посол Украины в Турции Нариман Джелял рассказал в интервью РБК-Украина.
Турция видит причину паузы в позиции России
По словам Джеляла, в Анкаре озабочены фактической остановкой переговорного процесса. В то же время, турецкая сторона понимает, что главной причиной отсутствия прогресса является нежелание России договариваться.
— В конце концов мы упираемся в нежелание России договариваться. Турки готовы, мы готовы, американцы готовы. Все готовы, кроме непосредственно главы Кремля и его окружения, — отметил посол.
Он добавил, что за последний период наибольшего прогресса удалось добиться именно в вопросах обмена военнопленными и увольнения гражданских украинцев.
В то же время, договоренности о прекращении огня, в частности на море и в воздухе, достичь не удалось. Москва продолжает выдвигать собственное видение дальнейшего переговорного процесса.
Украина со своей стороны не отказывается от дипломатического пути. Президент Владимир Зеленский не раз заявлял о готовности встретиться с Владимиром Путиным в Турции.
Джелял подчеркнул, что Киев считает встречи на уровне ниже лидеров государств малоэффективными.
Анкара не готова давить на Москву
Одной из проблем для Турции остается обострение ситуации в Черном море. Особую обеспокоенность Анкары вызывают случаи гибели турецких граждан в результате атак на коммерческие суда.
По словам Джеляла, Россия систематически атакует украинские порты и гражданские суда. Украина в ответ вынуждена действовать зеркально.
Турецкая сторона выступает против дальнейшей эскалации и призывает Киев и Москву сохранять диалог. Однако, как пояснил посол, Анкара пока не готова использовать свои экономические или политические рычаги, чтобы заставить Россию изменить позицию.
Причина – значительная зависимость Турции от России в ряде сфер. Речь идет, в частности, об энергетике, торговле и туризме. Среди примеров Джелял назвал строительство российской стороной первой турецкой атомной электростанции Аккую в провинции Мерсин.
Кроме того, Турция сама переживает сложный экономический период. Поэтому возможные меры Москвы в ответ на давление со стороны Анкары могут нанести турецкой экономике ощутимый ущерб.
Джелял отметил, что политически Анкара поддерживает Украину, хотя собственные национальные интересы для турецких властей остаются приоритетными.
Фото: Нариман Джелял