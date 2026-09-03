Переговоры о завершении войны России против Украины фактически зашли в тупик из-за нежелания Кремля переходить к реальным договоренностям. Турция и дальше готова быть посредником, однако использовать собственные рычаги влияния на Россию не спешит.

Об этом посол Украины в Турции Нариман Джелял рассказал в интервью РБК-Украина.

Турция видит причину паузы в позиции России

По словам Джеляла, в Анкаре озабочены фактической остановкой переговорного процесса. В то же время, турецкая сторона понимает, что главной причиной отсутствия прогресса является нежелание России договариваться.

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— В конце концов мы упираемся в нежелание России договариваться. Турки готовы, мы готовы, американцы готовы. Все готовы, кроме непосредственно главы Кремля и его окружения, — отметил посол.

Он добавил, что за последний период наибольшего прогресса удалось добиться именно в вопросах обмена военнопленными и увольнения гражданских украинцев.

В то же время, договоренности о прекращении огня, в частности на море и в воздухе, достичь не удалось. Москва продолжает выдвигать собственное видение дальнейшего переговорного процесса.

Украина со своей стороны не отказывается от дипломатического пути. Президент Владимир Зеленский не раз заявлял о готовности встретиться с Владимиром Путиным в Турции.

Джелял подчеркнул, что Киев считает встречи на уровне ниже лидеров государств малоэффективными.

Анкара не готова давить на Москву

Одной из проблем для Турции остается обострение ситуации в Черном море. Особую обеспокоенность Анкары вызывают случаи гибели турецких граждан в результате атак на коммерческие суда.

По словам Джеляла, Россия систематически атакует украинские порты и гражданские суда. Украина в ответ вынуждена действовать зеркально.

Турецкая сторона выступает против дальнейшей эскалации и призывает Киев и Москву сохранять диалог. Однако, как пояснил посол, Анкара пока не готова использовать свои экономические или политические рычаги, чтобы заставить Россию изменить позицию.

Причина – значительная зависимость Турции от России в ряде сфер. Речь идет, в частности, об энергетике, торговле и туризме. Среди примеров Джелял назвал строительство российской стороной первой турецкой атомной электростанции Аккую в провинции Мерсин.

Кроме того, Турция сама переживает сложный экономический период. Поэтому возможные меры Москвы в ответ на давление со стороны Анкары могут нанести турецкой экономике ощутимый ущерб.

Джелял отметил, что политически Анкара поддерживает Украину, хотя собственные национальные интересы для турецких властей остаются приоритетными.

Фото: Нариман Джелял

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