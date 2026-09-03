Переговори про завершення війни Росії проти України фактично зайшли в глухий кут через небажання Кремля переходити до реальних домовленостей. Туреччина і надалі готова бути посередником, однак використовувати власні важелі впливу на Росію не поспішає.

Про це посол України в Туреччині Наріман Джелял розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Туреччина бачить причину паузи в позиції Росії

За словами Джеляла, в Анкарі стурбовані фактичним зупиненням переговорного процесу. Водночас турецька сторона розуміє, що головною причиною відсутності прогресу є небажання Росії домовлятися.

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— Зрештою, ми впираємося в небажання Росії домовлятися. Турки готові, ми готові, американці готові. Всі готові, окрім безпосередньо очільника Кремля та його оточення, — зазначив посол.

Він додав, що за останній період найбільшого прогресу вдалося досягти саме у питаннях обміну військовополоненими та звільнення цивільних українців.

Водночас домовленості про припинення вогню, зокрема на морі та в повітрі, досягти не вдалося. Москва продовжує висувати власне бачення подальшого переговорного процесу.

Україна, зі свого боку, не відмовляється від дипломатичного шляху. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з Володимиром Путіним у Туреччині.

Джелял наголосив, що Київ вважає зустрічі на рівні нижче лідерів держав малоефективними.

Анкара не готова тиснути на Москву

Однією з проблем для Туреччини залишається загострення ситуації в Чорному морі. Особливе занепокоєння Анкари викликають випадки загибелі турецьких громадян унаслідок атак на комерційні судна.

За словами Джеляла, Росія систематично атакує українські порти та цивільні судна. Україна у відповідь змушена діяти дзеркально.

Турецька сторона виступає проти подальшої ескалації та закликає Київ і Москву зберігати діалог. Однак, як пояснив посол, Анкара поки не готова застосовувати свої економічні чи політичні важелі, щоб змусити Росію змінити позицію.

Причина — значна залежність Туреччини від Росії в низці сфер. Йдеться, зокрема, про енергетику, торгівлю та туризм. Серед прикладів Джелял назвав будівництво російською стороною першої турецької атомної електростанції Аккую у провінції Мерсін.

— Туреччина має певні усталені, а дехто вважає, що навіть залежні від Росії взаємовідносини в енергетиці, торгівлі, туристичному секторі. Окреме питання — будівництво атомної електростанції Аккую. Це зокрема, на мою думку, заважає Анкарі робити більш жорсткі кроки у бік Росії, — зауважив посол України.

Крім того, Туреччина сама переживає складний економічний період. Тому можливі заходи Москви у відповідь на тиск з боку Анкари можуть завдати турецькій економіці відчутної шкоди.

Джелял зазначив, що політично Анкара підтримує Україну, хоча власні національні інтереси для турецької влади залишаються пріоритетними.

Фото: Наріман Джелял

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