Туреччина не готова застосовувати важелі проти РФ через залежність від Москви — Джелял
- Туреччина вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут через позицію Росії.
- Анкара готова залишатися посередником і закликає Київ та Москву до діалогу.
- Власні національні інтереси залишаються для Туреччини пріоритетними.
Переговори про завершення війни Росії проти України фактично зайшли в глухий кут через небажання Кремля переходити до реальних домовленостей. Туреччина і надалі готова бути посередником, однак використовувати власні важелі впливу на Росію не поспішає.
Про це посол України в Туреччині Наріман Джелял розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
Туреччина бачить причину паузи в позиції Росії
За словами Джеляла, в Анкарі стурбовані фактичним зупиненням переговорного процесу. Водночас турецька сторона розуміє, що головною причиною відсутності прогресу є небажання Росії домовлятися.
— Зрештою, ми впираємося в небажання Росії домовлятися. Турки готові, ми готові, американці готові. Всі готові, окрім безпосередньо очільника Кремля та його оточення, — зазначив посол.
Він додав, що за останній період найбільшого прогресу вдалося досягти саме у питаннях обміну військовополоненими та звільнення цивільних українців.
Водночас домовленості про припинення вогню, зокрема на морі та в повітрі, досягти не вдалося. Москва продовжує висувати власне бачення подальшого переговорного процесу.
Україна, зі свого боку, не відмовляється від дипломатичного шляху. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з Володимиром Путіним у Туреччині.
Джелял наголосив, що Київ вважає зустрічі на рівні нижче лідерів держав малоефективними.
Анкара не готова тиснути на Москву
Однією з проблем для Туреччини залишається загострення ситуації в Чорному морі. Особливе занепокоєння Анкари викликають випадки загибелі турецьких громадян унаслідок атак на комерційні судна.
За словами Джеляла, Росія систематично атакує українські порти та цивільні судна. Україна у відповідь змушена діяти дзеркально.
Турецька сторона виступає проти подальшої ескалації та закликає Київ і Москву зберігати діалог. Однак, як пояснив посол, Анкара поки не готова застосовувати свої економічні чи політичні важелі, щоб змусити Росію змінити позицію.
Причина — значна залежність Туреччини від Росії в низці сфер. Йдеться, зокрема, про енергетику, торгівлю та туризм. Серед прикладів Джелял назвав будівництво російською стороною першої турецької атомної електростанції Аккую у провінції Мерсін.
— Туреччина має певні усталені, а дехто вважає, що навіть залежні від Росії взаємовідносини в енергетиці, торгівлі, туристичному секторі. Окреме питання — будівництво атомної електростанції Аккую. Це зокрема, на мою думку, заважає Анкарі робити більш жорсткі кроки у бік Росії, — зауважив посол України.
Крім того, Туреччина сама переживає складний економічний період. Тому можливі заходи Москви у відповідь на тиск з боку Анкари можуть завдати турецькій економіці відчутної шкоди.
Джелял зазначив, що політично Анкара підтримує Україну, хоча власні національні інтереси для турецької влади залишаються пріоритетними.
Фото: Наріман Джелял