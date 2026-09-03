Украина и Турция имеют потенциал для расширения сотрудничества в авиационной и оборонной промышленности. В частности, Киев заинтересован в продолжении совместной работы с турецкой компанией Baykar над авиадвигателями.

Об этом посол Украины в Турции Нариман Джелял рассказал в интервью РБК-Украина.

Сотрудничество в оборонной промышленности

Он отметил, что у Украины уже есть сотрудничество с Baykar в сфере авиадвигателей и считает это направление стратегически важным.

Сейчас смотрят

По словам дипломата, Турция параллельно разрабатывает собственные авиадвигатели, однако этот процесс требует значительного времени, поскольку речь идет о сложном технологическом продукте.

Именно поэтому Украина и Турция еще долго могут работать вместе, а масштабы такого партнерства могут увеличиваться.

— У нас есть сотрудничество по авиадвигателям с компанией Baykar. И я уверен, что этот рынок нам не стоит терять, – подчеркнул Джелял.

Он подчеркнул, что оборонно-промышленное партнерство между Киевом и Анкарой имеет значение не только для бизнеса. Оно является частью политической и стратегической повестки дня двух стран.

Отдельно Нариман Джелял сообщил, что Турция рассматривает возможность участия в украинской инициативе Drone Deal. По его словам, Анкара не против такого формата, однако ищет модель, которая будет выгодна самой Турции.

Таким образом, сотрудничество Киева и Анкары в оборонной сфере может развиваться одновременно по нескольким направлениям – от беспилотных систем до авиационных технологий и двигателей.

Фото: Нариман Джелял

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.