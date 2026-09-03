Україна та Туреччина мають потенціал для розширення співпраці в авіаційній та оборонній промисловості. Зокрема, Київ зацікавлений у продовженні спільної роботи з турецькою компанією Baykar над авіадвигунами.

Про це посол України в Туреччині Наріман Джелял розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Співпраця в оборонній промисловості

Він зазначив, що Україна вже має співпрацю з Baykar у сфері авіадвигунів і вважає цей напрям стратегічно важливим.

Зараз дивляться

За словами дипломата, Туреччина паралельно розробляє власні авіадвигуни, однак цей процес потребує значного часу, оскільки йдеться про складний технологічний продукт.

Саме тому Україна та Туреччина ще тривалий час можуть працювати разом, а масштаби такого партнерства можуть збільшуватися.

— Ми маємо співпрацю щодо авіадвигунів з компанією Baykar. І я впевнений, що цей ринок нам не варто втрачати, — наголосив Джелял.

Він підкреслив, що оборонно-промислове партнерство між Києвом та Анкарою має значення не лише для бізнесу. Воно є частиною політичного та стратегічного порядку денного двох країн.

Окремо Наріман Джелял повідомив, що Туреччина розглядає можливість участі в українській ініціативі Drone Deal. За його словами, Анкара не проти такого формату, однак шукає модель, яка буде вигідною для самої Туреччини.

Таким чином, співпраця Києва та Анкари в оборонній сфері може розвиватися одночасно за кількома напрямами — від безпілотних систем до авіаційних технологій і двигунів.

Фото: Наріман Джелял

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