Разворачивается целенаправленная кампания по дезинформации с целью дискредитации военной разведки и боевых подразделений ГУР МО Украины.

Началась информационная кампания по дискредитации ГУР

Как информирует ГУР МО Украины, для реализации кампании ее организаторы планируют привлекать медиа, блогеров и Telegram-каналы с сомнительной репутацией, в том числе и за финансовое вознаграждение. В военной разведке призывают доверять только проверенным официальным источникам информации.

Кроме того, в ГУР МО обратились к медиа, журналистам и блогерам:

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— Если с вами связываются с предложениями опубликовать и распространить непроверенные сомнительные данные – немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.

Отмечается, что украинская военная разведка и подразделения ГУР МО Украины продолжают защищать свободу и достоинство нашего государства в войне против оккупантов, выполнять все поставленные боевые и специальные задачи по отражению российской агрессии.

Фото: ГУР

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