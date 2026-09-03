Военная разведка предупредила о начале информационной кампании для дискредитации ГУР
- ГУР МО Украины заявило о целенаправленной информационной кампании, целью которой является дискредитация Военной разведки и ее боевых подразделений.
- В разведке рассказали, как это может происходить и чего ожидать.
Разворачивается целенаправленная кампания по дезинформации с целью дискредитации военной разведки и боевых подразделений ГУР МО Украины.
Началась информационная кампания по дискредитации ГУР
Как информирует ГУР МО Украины, для реализации кампании ее организаторы планируют привлекать медиа, блогеров и Telegram-каналы с сомнительной репутацией, в том числе и за финансовое вознаграждение. В военной разведке призывают доверять только проверенным официальным источникам информации.
Кроме того, в ГУР МО обратились к медиа, журналистам и блогерам:
— Если с вами связываются с предложениями опубликовать и распространить непроверенные сомнительные данные – немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.
Отмечается, что украинская военная разведка и подразделения ГУР МО Украины продолжают защищать свободу и достоинство нашего государства в войне против оккупантов, выполнять все поставленные боевые и специальные задачи по отражению российской агрессии.
Фото: ГУР