Більше можливостей, захищеність та певна гнучкість, саме ці переваги мають військовослужбовці за контрактом у порівнянні з тими, кого мобілізували.

Але що робити, якщо вже вручили мобілізаційне розпорядження та чи може мобілізований підписати контракт, читайте в нашому матеріалі.

Різниця між службою за контрактом та мобілізацією

Контрактна служба в ЗСУ у 2026 році має низку переваг, адже людина може самостійно обрати підрозділ, спеціальність та місце служби в межах доступних варіантів.

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При підписанні контракту передбачені стартові виплати, зокрема одноразова грошова допомога в розмірі від 26 624 до 33 280 грн залежно від звання. Додатково контрактники можуть отримати підйомні кошти та компенсацію за оренду житла.

Є можливість підписати короткостроковий контракт, наприклад, на період дії воєнного стану, і після завершення його строку звільнитися.

Водночас укладення контракту потребує особистої ініціативи. Потрібно пройти медкомісію, навчання і підписати документи.

Мобілізація відрізняється тим, що людина не ініціює цей процес, адже її викликають у визначений час. Для деяких це шанс відтермінувати службу через стан здоров’я або навчання.

Однак при мобілізації немає вибору підрозділу, тобто людину направляють туди, де є нестача кадрів.

Також мобілізовані не отримують стартових бонусів, як контрактники. Часто мобілізують людей без бойового досвіду, хоча перед відправкою передбачене навчання.

Як мобілізованому підписати контракт

Закон не забороняє мобілізованим укладати контракт на військову службу, однак є певні особливості. Чи дозволять перейти на контрактну форму служби, залежить від військово-облікової спеціальності, актуальних потреб Збройних Сил України.

За словами адвоката Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, після навчального центру розподіл по військових частинах здійснюється залежно від потреб ЗСУ.

– Тож мобілізований не завжди потрапляє, куди він хоче. Я б радила перевестися як мобілізованому до іншої бригади, а вже на новому місці укласти контракт, – зазначила адвокат.

Для переведення в іншу військову частину спершу треба отримати погодження від частини, куди плануєте перейти, а вже потім подавати рапорт на переведення разом із цим документом.

Адвокат звертає увагу, що після мобілізації перевестися до іншої частини дуже складно. Тому, якщо є бажання служити за контрактом, то краще робити це завчасно, до мобілізації.

Переведення, зокрема до бойових підрозділів або в інші регіони, здійснюється за рішенням командира вашої частини або керівника вищого рівня. Тож, якщо хочете змінити частину, напишіть рапорт на ім’я командира, вказавши причини такого переведення.

Чи можна мобілізованому підписати контракт на 3 роки

Є два варіанти контрактів: строковий і до оголошення демобілізації. Контракт до демобілізації діє тільки під час воєнного стану й підписується без фіксованого терміну. Отже служба триватиме до офіційного завершення мобілізації.

Але є і строкові контракти. Їх теж можна підписати під час війни.

Нові мотиваційні контракти для мобілізованих у 2026 році

У червні 2026 року правила проходження військової служби за контрактом змінилися. 16 червня стартувала кампанія з укладення нових мотиваційних контрактів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України №768.

Тепер новий мотиваційний контракт можуть укласти не лише цивільні, а й мобілізовані військовослужбовці та ті, хто вже служить за контрактом. Головна відмінність нової системи полягає в тому, що військовий заздалегідь знає визначений строк служби та умови відстрочки після звільнення.

Для різних категорій передбачені контракти на 6, 10, 14 або 24 місяці. Зокрема, для чинних військовослужбовців доступний піхотно-штурмовий контракт на 10 місяців, а бойовий або базовий контракт укладається на 24 місяці.

Що буде, якщо мобілізований не підпише мотиваційний контракт

Мобілізований не зобов’язаний переходити на новий контракт. Якщо він не хоче цього робити, його служба продовжується за призовом під час мобілізації.

Тобто відмова від нового контракту сама по собі не означає звільнення, переведення чи припинення служби. Військовослужбовець продовжує виконувати обов’язки у статусі мобілізованого до настання передбачених законодавством підстав для звільнення.

При цьому Міноборони наголошує, що виплати за безпосередню участь у бойових діях не залежать від того, чи підписав військовий новий мотиваційний контракт. Тобто мобілізований, який вирішив залишитися на службі за мобілізацією, має право на такі ж виплати за безпосередню участь у бойових діях, як і військовослужбовець на новому контракті.

Чи втратить мобілізований мотиваційні виплати без контракту

Постанова №768 запровадила нову систему мотиваційних виплат і надбавок, причому вона поширюється на військовослужбовців незалежно від виду служби.

Зокрема, передбачена додаткова тилова винагорода у розмірі 10 тис. грн на місяць для військовослужбовців, які не мають підстав для отримання іншої, більшої додаткової винагороди. Міноборони прямо зазначає, що ця виплата не залежить від наявності нового мотиваційного контракту.

Так само право на бойові виплати визначається не самим фактом укладення контракту, а виконанням відповідних бойових завдань. Тому перехід на новий контракт не є умовою для того, щоб мобілізований отримував передбачені йому виплати.

У чому перевага нового контракту для мобілізованого

Основна перевага — визначеність. Якщо мобілізований переходить на мотиваційний контракт, він отримує конкретний строк служби та гарантоване право на звільнення після його завершення відповідно до умов контракту.

Крім того, після звільнення за новим контрактом передбачена гарантована відстрочка від повторного призову. Базовий строк становить шість місяців, а далі він може збільшуватися залежно від виду контракту, попередньої служби та участі у бойових діях. При цьому попередня служба враховується під час розрахунку відстрочки.

Ще одна перевага — можливість обрати посаду та підрозділ серед доступних вакансій. Для чинного військовослужбовця перехід на новий контракт можна оформити рапортом через Армія+ або у паперовій формі. Повторне проходження ВЛК для такого переходу не потрібне.

Отже, у 2026 році для мобілізованого є вибір. Він може продовжувати службу за мобілізацією і при цьому зберігати право на передбачені виплати. Або може добровільно перейти на новий мотиваційний контракт, якщо для нього важливі чітко визначений строк служби, можливість обрати посаду та підрозділ і гарантована відстрочка після звільнення.

Саме тому відмова від нового мотиваційного контракту не означає, що мобілізований залишиться без виплат чи втратить свої права. За роз’ясненням Міноборони, нова система передбачає виплати для військовослужбовців незалежно від підстав проходження служби, а контракт насамперед дає додаткову визначеність щодо строку служби та умов після звільнення.

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