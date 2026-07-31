Министр внутренних дел Украины Иван Выгивский подписал приказы, которыми утверждены выплаты дополнительных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским полиции особого назначения в рамках экспериментального проекта мотивационных выплат.

Об этом Вигивский сообщил в соцсетях.

Дополнительные вознаграждения от МВД

По словам главы МВД, новый механизм должен стимулировать военнослужащих и правоохранителей, выполняющих боевые задания на фронте.

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Максимальный размер ежемесячных выплат может составлять 460 тыс. грн в зависимости от сложности задач, уровня риска и результативности боевой работы.

В частности, непосредственное участие в боевых действиях предусматривает дополнительное вознаграждение до 100 тыс. грн в месяц пропорционально времени выполнения задач. За службу прямо на линии боевого столкновения военнослужащие могут получать еще 170 тыс. грн в месяц.

Также предусмотрено 70 тыс. грн. в месяц за выполнение заданий на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта и 50 тыс. грн. за службу на пунктах управления.

Для военнослужащих-инструкторов установлены дополнительные выплаты от 15 до 30 тыс. грн. в месяц, а для других категорий военнослужащих – до 10 тыс. грн.

Отдельные вознаграждения предусмотрены за успешное выполнение боевых задач. В частности, за захват вражеских позиций будут выплачивать 40 тыс. грн в сутки, за возвращение ранее утраченных позиций – 20 тыс. грн в сутки. Кроме того, за каждого плененного российского военного предусмотрено 100 тыс. грн, а за уничтожение противника в стрелковом или рукопашном бою — 15 тыс. грн.

Иван Выгивский сообщил, что приказы уже переданы в государственную регистрацию. После ее завершения документы опубликуют, и они вступят в силу.

В то же время, предусмотрено, что все дополнительные вознаграждения будут начисляться задним числом — за период, начиная с 1 июня 2026 года.

В МВД отмечают, что решение принято с учетом изменения роли подразделений системы министерства во время полномасштабной войны. В настоящее время пограничники, нацгвардейцы и полицейские специального назначения вместе с другими составляющими сил обороны участвуют в штурмовых операциях, обороняют самые сложные участки фронта.

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