В Украине на базе Дії создадут отдельное государственное приложение, которое будет информировать о воздушных тревогах, движении Шахедов, других беспилотников и ракет. При этом систему оповещения о воздушной опасности разделят на два уровня.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Приложение на базе Дії будет отображать движение Шахедов и ракет

По словам Корецкого, новое государственное приложение должно стать единственным источником актуальной информации о воздушных угрозах.

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– На базе Дії будет создано государственное приложение о воздушных тревогах, об опасности, о движении Шахедов, дронов, ракет, чтобы было единое информационное поле об актуальных угрозах, – пояснил премьер.

Запуск приложения станет частью комплексных изменений, которые, по словам Корецкого, должны адаптировать работу государства, экономики и инфраструктуры к новой тактике российских атак.

Желтая и красная воздушные тревоги – что изменится

Сигналы воздушной тревоги в Украине разделят на два уровня в зависимости от характера угрозы.

Желтый уровень будет объявляться в случае угрозы применения российских беспилотников. Сирена во время такой тревоги будет звучать в течение 30 секунд.

Предприятия и учреждения смогут продолжать работу во время желтого уровня при условии соблюдения правил безопасности и наличия доступного укрытия для работников и посетителей.

Бизнесу, у которого пока нет защитных сооружений, предоставят три месяца переходного периода для их обустройства.

Кроме того, заведения должны разместить соответствующую маркировку, чтобы посетители могли сразу понять, есть ли внутри укрытие или другое безопасное место.

Красный уровень будет объявляться в случае угрозы ракетного или комбинированного удара. Тогда сирена будет звучать в течение одной минуты.

Во время красной тревоги все предприятия и учреждения должны прекратить работу, а люди — пройти в ближайшее укрытие.

Как будут работать школы и детские сады во время новых тревог

Для детских садов и учреждений общего среднего образования правила безопасности не изменятся.

Независимо от уровня воздушной угрозы дети и работники учебных заведений должны перейти в укрытие.

Еще одно изменение коснется сигнала отбоя воздушной тревоги. Правительство решило отказаться от повторного звучания сирены после устранения опасности.

Кроме того, местные органы власти и предпринимателей обяжут ускорить установку мобильных укрытий. Правительство планирует принять участие в софинансировании этого процесса.

Корецкий объяснил изменения необходимостью одновременно гарантировать безопасность людей и сохранить возможность для экономики работать во время длительных воздушных угроз.

– Наша цель – помочь Украине выжить экономически: бизнес должен работать, налоги должны поступать, а зарплаты должны выплачиваться, – подчеркнул премьер-министр.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал новые уровни воздушной угрозы и сокращение комендантского часа.

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