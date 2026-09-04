В Україні на базі Дії створять окремий державний застосунок, який інформуватиме про повітряні тривоги, рух Шахедів, інших безпілотників і ракет. Водночас систему оповіщення про повітряну небезпеку розділять на два рівні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Застосунок на базі Дії показуватиме рух Шахедів і ракет

За словами Корецького, новий державний застосунок має стати єдиним джерелом актуальної інформації про повітряні загрози.

Зараз дивляться

– На базі Дії буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух Шахедів, дронів, ракет, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози, – пояснив прем’єр.

Запуск застосунку стане частиною комплексних змін, які, за словами Корецького, мають адаптувати роботу держави, економіки та інфраструктури до нової тактики російських атак.

Жовта та червона повітряні тривоги – що зміниться

Сигнали повітряної тривоги в Україні розділять на два рівні залежно від характеру загрози.

Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози застосування російських безпілотників. Сирена під час такої тривоги звучатиме протягом 30 секунд.

Підприємства та установи зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня за умови дотримання правил безпеки та наявності доступного укриття для працівників і відвідувачів.

Бізнесу, який поки не має захисних споруд, дадуть три місяці перехідного періоду для їх облаштування.

Крім того, заклади мають промаркувати, щоб відвідувачі могли одразу зрозуміти, чи є всередині укриття або інший безпечний простір.

Червоний рівень оголошуватимуть у разі загрози ракетного або комбінованого удару. Тоді сирена звучатиме протягом однієї хвилини.

Під час червоної тривоги всі підприємства та установи повинні припинити роботу, а люди – пройти до найближчого укриття.

Як працюватимуть школи та дитсадки під час нових тривог

Для дитячих садків та закладів загальної середньої освіти правила безпеки не зміняться.

Незалежно від рівня повітряної загрози діти та працівники закладів освіти повинні перейти до укриття.

Ще одна зміна стосуватиметься сигналу відбою повітряної тривоги. Уряд вирішив відмовитися від повторного звучання сирени після завершення небезпеки.

Крім того, місцеві органи влади та підприємців зобов’яжуть прискорити встановлення мобільних укриттів. Уряд планує долучитися до співфінансування цього процесу.

Корецький пояснив зміни необхідністю одночасно гарантувати безпеку людей і зберегти можливість для економіки працювати під час тривалих повітряних загроз.

– Наша мета – допомогти Україні вижити економічно: бізнес має працювати, податки мають надходити і зарплати мають виплачуватися, – наголосив прем’єр-міністр.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував нові рівні повітряної загрози та скорочення комендантської годин.

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