В одном из сел Балтской общины Одесской области сотрудник районного ТЦК и СП во время мобилизационного оповещения наехал на мальчика в возрасте двух с половиной лет.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Сотрудник ТЦК наехал на ребёнка в Одесской области: что известно

ДТП произошло 3 сентября в одном из сел Балтской общины Подольского района.

Сейчас смотрят

По предварительным данным правоохранителей, сотрудник районного ТЦК и СП в это время проводил мобилизационное оповещение. На дороге находился мужчина вместе со своим двух с половиной летним сыном.

В какой-то момент мальчик отошел от отца, после чего сотрудник ТЦК наехал на ребёнка. Как предварительно установила полиция, водитель после этого скрылся с места ДТП.

Мальчик получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Информацию о характере травм и состоянии ребенка правоохранители пока не обнародовали.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Следователи внесли данные в Единый реестр досудебных расследований сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о ст. 286 — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее телесные повреждения, и ст. 135 — оставление в опасности.

В полиции сообщили, что водителя задерживают в соответствии с процессуальным порядком. Следствие должно установить все обстоятельства ДТП.

В Одесском областном ТЦК прокомментировали происшествие

После того как информация о ДТП распространилась, Одесский областной ТЦК и СП выпустили официальный комментарий. Там подтвердили, что инцидент в Подольском районе произошел с участием военнослужащих одного из районных ТЦК и СП и ребенка.

— В связи с распространением в СМИ и социальных сетях информации об инциденте, произошедшем 3 сентября 2026 года в Подольском районе с участием военнослужащих одного из районных ТЦК и СП и ребенка, сообщаем, что сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными правоохранительными органами, — говорится в сообщении.

В областном ТЦК заявили, что содействуют проведению необходимых следственных действий и заинтересованы в полном, объективном и беспристрастном установлении обстоятельств происшествия.

— Подчеркиваем, что безопасность, жизнь и здоровье людей — это безусловный приоритет. Действия всех участников происшествия должны получить надлежащую правовую оценку по результатам установления всех обстоятельств, — отметили в ТЦК.

Там также призвали СМИ и общественность не распространять непроверенную информацию и не делать поспешных выводов до завершения расследования.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.