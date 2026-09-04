В Одесской области сотрудник ТЦК сбил двухлетнего мальчика: ребенка госпитализировали
- ДТП произошло 3 сентября в одном из сел Балтской общины Одесской области.
- По предварительным данным полиции, после ДТП водитель скрылся с места происшествия.
В одном из сел Балтской общины Одесской области сотрудник районного ТЦК и СП во время мобилизационного оповещения наехал на мальчика в возрасте двух с половиной лет.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Сотрудник ТЦК наехал на ребёнка в Одесской области: что известно
ДТП произошло 3 сентября в одном из сел Балтской общины Подольского района.
По предварительным данным правоохранителей, сотрудник районного ТЦК и СП в это время проводил мобилизационное оповещение. На дороге находился мужчина вместе со своим двух с половиной летним сыном.
В какой-то момент мальчик отошел от отца, после чего сотрудник ТЦК наехал на ребёнка. Как предварительно установила полиция, водитель после этого скрылся с места ДТП.
Мальчик получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Информацию о характере травм и состоянии ребенка правоохранители пока не обнародовали.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Следователи внесли данные в Единый реестр досудебных расследований сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о ст. 286 — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее телесные повреждения, и ст. 135 — оставление в опасности.
В полиции сообщили, что водителя задерживают в соответствии с процессуальным порядком. Следствие должно установить все обстоятельства ДТП.
В Одесском областном ТЦК прокомментировали происшествие
После того как информация о ДТП распространилась, Одесский областной ТЦК и СП выпустили официальный комментарий. Там подтвердили, что инцидент в Подольском районе произошел с участием военнослужащих одного из районных ТЦК и СП и ребенка.
— В связи с распространением в СМИ и социальных сетях информации об инциденте, произошедшем 3 сентября 2026 года в Подольском районе с участием военнослужащих одного из районных ТЦК и СП и ребенка, сообщаем, что сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными правоохранительными органами, — говорится в сообщении.
В областном ТЦК заявили, что содействуют проведению необходимых следственных действий и заинтересованы в полном, объективном и беспристрастном установлении обстоятельств происшествия.
— Подчеркиваем, что безопасность, жизнь и здоровье людей — это безусловный приоритет. Действия всех участников происшествия должны получить надлежащую правовую оценку по результатам установления всех обстоятельств, — отметили в ТЦК.
Там также призвали СМИ и общественность не распространять непроверенную информацию и не делать поспешных выводов до завершения расследования.