В одному із сіл Балтської громади Одеської області працівник районного ТЦК та СП під час мобілізаційного оповіщення наїхав на хлопчика віком два з половиною роки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Працівник ТЦК наїхав на дитину на Одещині: що відомо

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 вересня в одному із сіл Балтської громади Подільського району.

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За попередніми даними правоохоронців, працівник районного ТЦК та СП у цей час проводив мобілізаційне оповіщення. На дорозі перебував чоловік разом зі своїм двох з половиною річним сином.

У певний момент хлопчик відійшов від батька, після чого працівник ТЦК наїхав на дитину. Як встановили попередньо у поліції, водій після цього залишив місце ДТП.

Хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Інформації про характер травм та стан дитини правоохоронці наразі не оприлюднили.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань одразу за двома статтями Кримінального кодексу України.

Йдеться про ст. 286 — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тілесні ушкодження, та ст. 135 — залишення в небезпеці.

У поліції повідомили, що водія затримують у процесуальному порядку. Слідство має встановити всі обставини ДТП.

В Одеському обласному ТЦК прокоментували подію

Після поширення інформації про ДТП Одеський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційний коментар. Там підтвердили, що інцидент у Подільському районі стався за участю військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП і дитини.

— У зв’язку з поширенням у медіа та соціальних мережах інформації про інцидент, що стався 3 вересня 2026 року в Подільському районі за участю військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП та дитини, інформуємо, що наразі всі обставини події встановлюються компетентними правоохоронними органами, — йдеться у повідомленні.

В обласному ТЦК заявили, що сприяють проведенню необхідних слідчих дій та зацікавлені у повному, об’єктивному й неупередженому встановленні обставин події.

— Наголошуємо, що безпека, життя та здоров’я людей є безумовним пріоритетом. Дії всіх учасників події мають отримати належну правову оцінку за результатами встановлення всіх обставин, — зазначили в ТЦК.

Там також закликали медіа та громадськість не поширювати неперевірену інформацію і не робити передчасних висновків до завершення розслідування.

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