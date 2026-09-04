Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал удар РФ по центральному зданию СБУ серьезной эскалацией, требующей решительных действий.

Реакция Сибиги на удар РФ по центральному зданию СБУ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на удар РФ по зданию Службы Безопасности Украины:

— Российский удар по центральному зданию СБУ – это серьезная эскалация, требующая решительных ответов. Москва нанесла этот удар именно во время восстановления мирных усилий, показав свое истинное неприятие дипломатии, — заявил он.

Также Сибига подчеркнул, что совсем рядом под угрозой оказался и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Софийский собор.

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– Мы призываем международных партнеров твердо осудить эти действия и усилить давление на режим Путина. Мы также призываем ЮНЕСКО решительно отреагировать и активизировать усилия по защите культурного наследия Украины, которое находится под угрозой, — подчеркнул Сибига.

Напомним, что в пятницу, 4 сентября, российский беспилотник попал в центральное здание Службы безопасности по улице Владимирской в ​​Киеве. Сооружение расположено напротив Софийского собора. В результате атаки есть пострадавшие.

Президент Владимир Зеленский поручил временно исполняющему обязанности главы СБУ Александру Покладу “ощутимо” ответить РФ за удар по зданию СБУ.

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