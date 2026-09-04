У Броварах Київської області 4 вересня спостерігається тимчасове погіршення стану атмосферного повітря після ранкової атаки російських БпЛА.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації та міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Стан повітря у Броварах 4 вересня: що відомо

За результатами цілодобового моніторингу, основним забруднювачем повітря у Броварах наразі є дрібнодисперсний пил у помірних концентраціях.

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У людей, чутливих до подразнень, він може спричиняти незначний дискомфорт під час дихання.

До покращення ситуації фахівці рекомендують жителям Броварів зачинити вікна та, за можливості, менше часу перебувати на відкритому повітрі. Також радять пити достатньо води, а за наявності очищувача повітря — увімкнути його на максимальну потужність.

Водночас рівень гамма-випромінювання на території Київської області залишається у межах природного фону.

Моніторинг атмосферного повітря в області ведеться на 15 пунктах спостереження. Вони розташовані у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Богуславі, Василькові, Ірпені, Вишневому, селищах Іванків і Велика Димерка, а також у селі Підгірці Обухівського району.

Пункт спостереження в Узині тимчасово не працює через відсутність електропостачання.

Після атаки РФ у Броварах спалахнула пожежа

Погіршення якості повітря зафіксували після ранкової російської атаки. За даними Київської ОВА, внаслідок удару ворожих безпілотників у Броварському районі пошкоджені складські приміщення.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив про пожежу на одному з промислових підприємств. Через поширення диму жителів просили зачинити вікна.

Інформації про постраждалих унаслідок атаки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 654-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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