Офис Генерального прокурора заявил, что будет способствовать расследованию возможного привлечения одного из работников прокуратуры к противоправной деятельности, связанной с мошенническими call-центрами. В то же время в прокуратуре отметили необходимость отдельной правовой оценки обысков, проведенных в служебных помещениях руководства ведомства.

Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора (ОГП).

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Накануне НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, возглавляемой руководителем одного из структурных подразделений Офиса генпрокурора. По данным НАБУ, участники организации получали взятки за непрепятствование работе мошеннических call-центров, а полученные средства легализовали через приобретение имущества и другие схемы.

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В Офисе генпрокурора заявили о готовности содействовать расследованию и подчеркнули, что использование должности работника прокуратуры или служебных возможностей для прикрытия или содействия любой преступной деятельности недопустимо.

Относительно работника ОГП, который фигурирует в расследовании НАБУ, решается вопрос о его увольнении из органов прокуратуры. Также в прокуратуре не подвергают сомнению право НАБУ проверять имущественное положение чиновника, его контакты, возможные связи и другие обстоятельства, которые могут иметь значение для уголовного производства.

— Статус работника прокуратуры не может быть способом уйти от ответственности или прикрытием для возможной преступной деятельности, — отметили в Офисе генпрокурора.

Что в ОГП говорят о руководстве ведомства

В Офисе генпрокурора также отрицали достаточность отдельных материалов, приведенных в судебных определениях как обоснование следственных действий по руководству ОГП.

В частности, там отметили, что приведенные разговоры работника ОГП по поводу бытовых вопросов не содержат прямых данных о том, что генеральный прокурор давал указания содействовать деятельности call-центров, препятствовал их разоблачению, получал средства от такой деятельности или оплачивал за счет незаконных средств определенные услуги.

— В то же время в материалах нет прямых данных о том, что генпрокурор давал какие-либо указания способствовать деятельности call-центров, препятствовал их разоблачению или расследованию, предупреждал кого-либо о запланированных следственных действиях, получал средства от такой деятельности или оплачивал такими деньгами ремонтные работы, — заявляют в Офисе генпрокурора и подчеркивают, что связь между разговорами и возможной преступной деятельностью является преимущественно предположением.

Также в ОГП обратили внимание на упомянутый в судебном определении в пункте 169 разговор о возможных изменениях в один из приказов ведомства. Там подчеркнули, что соответствующие изменения генеральный прокурор не подписывал; они не были приняты и не вступили в силу.

В Офисе генпрокурора заявили, что уважают институциональную независимость НАБУ и САП, но настаивают на соблюдении всеми правоохранительными органами процессуальных гарантий и пределов судебных разрешений.

Источник : Офис генпрокурора

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