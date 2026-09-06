Ветеран американской армии Меган Моббс выступила против принудительной мобилизации женщин в Украине, подчеркнув, что они должны присоединяться к войску добровольно.

Меган Моббс о мобилизации женщин

В интервью Суспільному она пояснила, что позиция ее отца, генерала Кита Келлога, относительно участия женщин в войне в значительной степени основывается на опыте самой Моббс, которая служила в Афганистане, а также ее матери, которая проходила службу в Гренаде.

По словам Моббса, она соглашается с тем, что женщины способны выполнять военные задачи, однако не считает, что их нужно мобилизовать принудительно.

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Она отметила, что при надлежащей подготовке, экипировке и вооружении женщины могут эффективно защищать свою страну. В то же время, по ее мнению, это не означает, что они должны служить непосредственно в окопах или что в армии следует игнорировать физиологические различия между мужчинами и женщинами.

— Когда перед женщинами встает выбор бороться за свою страну, если они имеют такую ​​возможность, если их должным образом научить, правильно экипировать и вооружить, они будут воевать. Это не значит, что они могут быть именно в окопах. И я бы точно не говорила, что мы должны стереть различия между мужчинами и женщинами. Они разные, и это нормально, – отметила она.

Моббс подчеркнула, что женщины могут быть особенно эффективны как медики, логисты, стрелки, а также в сфере сбора информации и разведки. В некоторых случаях они могут выполнять задачи там, где возможности мужчин ограничены.

По ее мнению, Украине следует активнее привлекать женщин-добровольцев к тем военным специальностям где они могут быть наиболее эффективными, и поощрять других присоединяться к войску.

В то же время, Моббс заявила, что не считает принудительную мобилизацию женщин целесообразной для Украины на нынешнем этапе.

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