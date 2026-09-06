На Киевском водохранилище во время корпоратива на SUP-досках 21 человек унесло от берега реки Днепр. Однако отдыхающих удалось спасти.

Об этом сообщает ГСЧС Киевской области.

Как на Киевском водохранилище спасли отдыхающих

Активный отдых на воде чуть не завершился трагедией на Киевском водохранилище, где группа из 21 человека организовала корпоратив с катанием на SUP-досках.

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Несмотря на предварительный инструктаж перед выходом на воду, во время плавания внезапно усилился ветер, мгновенно отнесший всех участников далеко от берега.

Поняв, что самостоятельно вернуться люди не смогут, инструктор немедленно вызвал экстренную службу по номеру 112.

Операцию по спасению скоординировал офицер-спасатель Алексей Кипич, привлекая подразделения ГСЧС, рыбоохранный патруль и местных рыбаков.

Часть отдыхающих сняли с воды неподалеку от берега, в то время как других пришлось разыскивать в нескольких километрах.

Благодаря слаженным действиям всех участников корпоратива успешно вернули на сушу. В ГСЧС призывают обязательно проверять прогноз погоды перед выходом на воду, ведь внезапный шквал способен сдуть плавсредства за считанные минуты.

Фото : ГСЧС

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