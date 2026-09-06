На Київському водосховищі під час корпоративу на SUP-дошках 21 людину віднесло від берегу річки Дніпро. Проте відпочивальників вдалося врятувати.

Про це повідомляє ДСНС Київщини.

Як на Київському водосховищі врятували відпочивальників

Активний відпочинок на воді ледь не завершився трагедією на Київському водосховищі, де група з 21 людини організувала корпоратив із катанням на SUP-дошках.

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Попри попередній інструктаж перед виходом на воду, під час плавання раптово посилився вітер, який миттєво відніс усіх учасників далеко від берега.

Зрозумівши, що самостійно повернутися люди не зможуть, інструктор негайно викликав екстрену службу за номером 112.

Операцію з порятунку скоординував офіцер-рятувальник Олексій Кіпич, залучивши підрозділи ДСНС, рибоохоронний патруль та місцевих рибалок.

Частину відпочивальників зняли з води неподалік від берега, тоді як інших довелося розшукувати за кілька кілометрів.

Завдяки злагодженим діям усіх учасників корпоративу успішно повернули на сушу. У ДСНС закликають обов’язково перевіряти прогноз погоди перед виходом на воду, адже раптовий шквал здатний здути плавзасоби за лічені хвилини.

Фото : ГСЧС

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