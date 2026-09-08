В Украине мужчины от 18 до 60 лет являются военнообязанными и подлежат военному учету. Однако закон предусматривает исключения для отдельных категорий граждан. В частности, лица с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

В последнее время в Украине происходят случаи, когда люди с инвалидностью сталкиваются с вопросами о прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК) и определении пригодным к службе.

Факты ICTV решили разобраться, могут ли на ВВК признать человека с инвалидностью пригодным к военной службе, и обратились за комментарием к адвокату АО Юридическая фирма Марусяк и Партнеры Оксане Воробей.

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Может ли мужчина с инвалидностью быть пригодным к службе

Да, может, ведь инвалидность и пригодность к военной службе — это разные понятия. Наличие инвалидности не означает, что человек автоматически непригоден к военной службе.

ВЛК оценивает конкретное состояние здоровья человека в соответствии с Расписанием болезней, поэтому в отдельных случаях лицо с инвалидностью может быть признано пригодным к военной службе.

— Однако здесь важно понимать главное: даже если ВВК признала человека с инвалидностью пригодным к военной службе, такой вывод сам по себе не является основанием для его мобилизации, — подчеркнула адвокат.

В соответствии со статьей 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации лица с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Это касается лиц с I, II и III группами инвалидности.

Могут ли мобилизовать лицо с инвалидностью в 2026 году, если признают пригодным

Адвокат отметила, что заключение ВВК о пригодности не дает ТЦК и СП права мобилизовать такого человека, поскольку лица с инвалидностью не подлежат призыву во время мобилизации.

Лицо с инвалидностью может проходить военную службу только добровольно по собственному желанию и по контракту. В таком случае оно проходит ВВК для определения пригодности к военной службе.

Законно ли направлять лицо с инвалидностью на ВВК

Если человек имеет инвалидность, он не подлежит призыву во время мобилизации, поэтому направлять его на ВВК для дальнейшей мобилизации не имеют права.

Порядок проведения призыва во время мобилизации №560 предусматривает направление на ВВК военнообязанных, подлежащих призыву во время мобилизации. Кроме того, военнообязанные, имеющие действующую отсрочку, на медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе не направляются.

Исключение возможно, в частности, если человек сам желает пройти ВВК или вступает на военную службу по контракту.

Показательно и то, что даже после отмены статуса ограниченно пригодный, когда таких военнообязанных обязали повторно пройти ВВК, для лиц с инвалидностью законодательство предусмотрело исключение. То есть если человек имел статус ограниченно пригодного и одновременно имел инвалидность, проходить повторную ВВК из-за отмены этого статуса он не был обязан.

Адвокат рассказала, что на практике имели место случаи, когда лиц с инвалидностью направляли на прохождение ВВК. Правомерность таких действий ТЦК и СП становилась предметом судебного разбирательства. В таких делах суды учитывали, что лица с инвалидностью не подлежат призыву во время мобилизации и признавали направление на ВВК неправомерным.

В то же время, это не означает, что лицо с инвалидностью вообще не может проходить ВВК. Оно может сделать это по собственному желанию, в частности, если намерено вступить на военную службу по контракту.

То есть в таком случае прохождение ВВК является добровольной, а не обязательной процедурой для дальнейшей мобилизации.

— Лицам с инвалидностью рекомендую заблаговременно оформить отсрочку и убедиться, что информация о ней отражается в военно-учетном документе. Это поможет избежать лишних спорных ситуаций с ТЦК и СП, – посоветовала адвокат.

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