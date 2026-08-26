Критерии установления инвалидности в Украине изменились после реформы медико-социальной экспертизы. Новый подход начал действовать с 1 января 2025 года. В это время вместо МСЭК заработали экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности.

Поэтому в 2026 году решение об установлении инвалидности принимается уже по новой системе. Она предполагает оценивание не только заболевания человека, но и того, насколько оно влияет на его повседневное функционирование.

Факты ICTV разбирались, какие основания для установления инвалидности и что именно учитывают при оценке. Об этом мы пообщались с адвокатом адвокатского бюро Ивана Хомича Еленой Воронковой.

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Когда изменились критерии установления инвалидности

Основные изменения произошли при принятии постановления Кабмина №1338. Она утвердила новые критерии установления инвалидности и порядок проведения оценки повседневного функционирования личности.

Направление на оценку формирует лечащий врач. К нему прилагаются необходимые медицинские документы, после чего материалы передаются экспертной команде.

Действующие критерии для установления инвалидности в Украине

По действующим правилам, при оценке определяют, насколько устойчивы нарушения функций организма ограничивают жизнедеятельность человека и нуждается ли она в мерах социальной защиты.

Экспертная команда оценивает функциональное состояние человека, в частности, его возможность самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, учиться, работать и общаться.

Важное значение имеет также то, нуждается ли человек в помощи других лиц, реабилитации или использования вспомогательных средств.

Таким образом, название заболевания само по себе не определяет группу инвалидности. Учитывается конкретное состояние человека и ограничения, которые он влечет за собой.

Почему одинаковый диагноз не гарантирует одинаковую группу

Именно на этом изменении подхода акцентирует адвокат Елена Воронкова. Она отмечает, что критерии, применяемые в 2026 году, существенно отличаются от действовавших ранее.

— Следует отметить, что критерии установления инвалидности в 2026 и том же 2022 годах существенно отличаются. Если в 2022 году у лица были основания для установления группы инвалидности, то далеко не обязательно они все еще будут действовать в 2026 году, даже при ухудшении здоровья, — рассказала адвокат.

Кроме того, с 1 января 2025 года МСЭК была реформирована, и в 2026 году по всей стране уже полноценно работает новая система — экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности (ЭКПФЛ). Адвокат отметила, что нагрузка на них и судьба предшественников совсем не ускоряют рассмотрение документов пациентов.

К тому же, основным для установления или отказа в установлении группы инвалидности является не только и не столько название диагноза, а реальное влияние заболевания на возможность лица без изменений продолжать жизнедеятельность, потребность в лекарствах, ограничения по диагнозу для активности. Поэтому лица с одинаковым диагнозом могут получить разную группу инвалидности.

Итак, критерии получения инвалидности в 2026 году предусматривают индивидуальную оценку состояния человека. Наличие конкретного диагноза не означает автоматическую установку определенной группы. Экспертная команда должна оценить, как именно состояние здоровья влияет на повседневное функционирование человека и какие ограничения оно влечет за собой.

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