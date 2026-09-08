У ніч на 8 вересня, починаючи з 18:00 7 вересня, противник атакував Україну ракетами та ударними дронами.

Нічна атака на Україну 8 вересня: що відомо

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами Онікс із Брянської, Курської області РФ та ТОТ АР Крим, а також балістичними ракетами Іскандер- М/С-400/KN-23 із Брянської, Воронезької області РФ.

Крім того, Росія атакувала Україну 32 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 із Вологодської області. Також ворог запустив 166 ударних БпЛА типу Shahed (більша половина – реактивні) та дронами-імітаторами типу Пародія із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТО Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

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Основними напрямками удару стали Одещина та Київщина.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 175 цілей:

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс;

31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К;

142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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