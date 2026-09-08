Германия присоединяется к реализации проекта Купол над городом (City Dome), призванного создать эффективный щит для защиты украинских населенных пунктов от ежедневных атак российских ракет и беспилотников.

Об этом перед началом онлайн-заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн объявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Купол над городом для защиты Украины

На заседании Рамштайн Писториус отметил старт инициативы и подтвердил участие Берлина в ее финансировании и оснащении.

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По словам министра обороны Германии, проект Купол над городом (City Dome) очень важен, чтобы создать щит для защиты украинских городов от атак беспилотников и ракет.

Помимо усиления ПВО, Германия продолжает системно инвестировать в критически важные возможности Вооруженных сил Украины для удержания линии фронта.

— Мы будем продолжать постоянные поставки беспилотников и боеприпасов большой дальности для стабилизации фронта. Помимо текущих мер поддержки, Германия профинансирует несколько десятков тысяч снарядов большой дальности для артиллерии, — сказал он.

Писториус подчеркнул, что боеприпасы планируют закупить через Британский консорциум артиллерии и противовоздушной обороны для предоставления Украине.

Источник : Європейська правда

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