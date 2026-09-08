В ночь на 8 сентября РФ в очередной раз совершила атаку на Киев. Российские баллистические ракеты разрушили гражданскую инфраструктуру, повредили жилые дома и унесли жизни не менее двух человек.

На массированный удар по Киеву жестко отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Атака на Киев 8 сентября: Сибига прокомментировал массированный удар РФ

Сибига подчеркнул, что агрессор в очередной раз продемонстрировал свою подлинную “готовность” к переговорам.

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— Как только спецпредставители Президента США уехали, Путин совершил очередную массированную, ужасную атаку на Киев, повредив жилые районы и убив по меньшей мере двух человек. Его баллистические ракеты говорят громче его слов о дипломатии. Удар за ударом по жилым домам не приближает его к победе в этой войне — это просто бессмысленный террор. И он доказывает, что ни одно решение наших союзников нельзя откладывать. Каждая задержка измеряется жизнями, — подчеркнул Андрей Сибига.

The moment the US President’s peace envoys left, Putin launched another massive, horrific attack against Kyiv, damaging residential areas and killing at least two people. His ballistic missiles speak louder than his words on diplomacy. Strike after strike on residential… pic.twitter.com/UwiW5LChf7 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 8, 2026

Глава МИД подчеркнул, что каждая противоракета, которая передается Украине без промедлений, — это конкретные спасенные жизни гражданских людей.

Ракеты-перехватчики, которые до сих пор хранятся на складах партнеров (в том числе и те, у которых истекает срок годности), должны как можно быстрее работать в украинском небе для защиты людей.

Помимо усиления воздушного щита Сибига призвал международное сообщество к решительным действиям против российских структур влияния на территории ЕС.

— Также пора последовать примеру Германии и закрыть все “российские дома” в Европе. Нельзя разрешить российским сетям влияния продолжать работу, пока Россия отказывается прекратить свою агрессивную войну, — написал Сибига.

Глава МИД резюмировал, что только системное и бескомпромиссное давление на Кремль способно создать реальную основу для дипломатии, ведь именно жесткие санкции и военная помощь приближают справедливый мир.

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