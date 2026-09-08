В ночь на 8 сентября РФ в очередной раз совершила атаку на Киев. Российские баллистические ракеты разрушили гражданскую инфраструктуру, повредили жилые дома и унесли жизни не менее двух человек.

На массированный удар по Киеву жестко отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Атака на Киев 8 сентября: Сибига прокомментировал массированный удар РФ

Сибига подчеркнул, что агрессор в очередной раз продемонстрировал свою подлинную “готовность” к переговорам.

Сейчас смотрят

— Как только спецпредставители Президента США уехали, Путин совершил очередную массированную, ужасную атаку на Киев, повредив жилые районы и убив по меньшей мере двух человек. Его баллистические ракеты говорят громче его слов о дипломатии. Удар за ударом по жилым домам не приближает его к победе в этой войне — это просто бессмысленный террор. И он доказывает, что ни одно решение наших союзников нельзя откладывать. Каждая задержка измеряется жизнями, — подчеркнул Андрей Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что каждая противоракета, которая передается Украине без промедлений, — это конкретные спасенные жизни гражданских людей.

Ракеты-перехватчики, которые до сих пор хранятся на складах партнеров (в том числе и те, у которых истекает срок годности), должны как можно быстрее работать в украинском небе для защиты людей.

Помимо усиления воздушного щита Сибига призвал международное сообщество к решительным действиям против российских структур влияния на территории ЕС.

— Также пора последовать примеру Германии и закрыть все “российские дома” в Европе. Нельзя разрешить российским сетям влияния продолжать работу, пока Россия отказывается прекратить свою агрессивную войну, — написал Сибига.

Глава МИД резюмировал, что только системное и бескомпромиссное давление на Кремль способно создать реальную основу для дипломатии, ведь именно жесткие санкции и военная помощь приближают справедливый мир.

Читайте также
Сибига: РФ уже ведет войну против Европы, даже если там этого не хотят видеть
Андрій Сибіга

Связанные темы:

Андрей СибигаВойна в УкраинеКиївракетний удар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.