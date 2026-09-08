У ніч проти 8 вересня РФ вчергове здійснила атаку на Київ. Російські балістичні ракети зруйнували цивільну інфраструктуру, пошкодили житлові будинки та забрали життя щонайменше двох людей.

На масований удар по Києву жорстко відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Атака на Київ 8 вересня: Сибіга прокоментував масований удар РФ

Сибіга наголосив, що агресор учергове продемонстрував свою справжню “готовність” до переговорів.

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— Щойно спецпредставники президента США поїхали, Путін здійснив чергову масовану, жахливу атаку на Київ, пошкодивши житлові райони та вбивши щонайменше двох людей. Його балістичні ракети говорять голосніше за його слова щодо дипломатії. Удар за ударом по житлових будинках не наближає його до перемоги в цій війні – це просто безглуздий терор. І він доводить, що жодне рішення наших союзників не можна відкладати. Кожна затримка вимірюється життями, — наголосив Андрій Сибіга.

The moment the US President’s peace envoys left, Putin launched another massive, horrific attack against Kyiv, damaging residential areas and killing at least two people. His ballistic missiles speak louder than his words on diplomacy. Strike after strike on residential… pic.twitter.com/UwiW5LChf7 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 8, 2026

Очільник МЗС підкреслив, що кожна протиракета, яка передається Україні без зволікань, — це конкретні врятовані життя цивільних людей.

Ракети-перехоплювачі, які досі зберігаються на складах партнерів (зокрема й ті, у яких закінчується термін придатності), мають якнайшвидше працювати в українському небі задля захисту людей.

Окрім посилення повітряного щита, Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучих дій проти російських структур впливу на території ЄС.

— Також настав час наслідувати приклад Німеччини та закрити всі “російські доми” в Європі. Не можна дозволити російським мережам впливу продовжувати роботу, поки Росія відмовляється припинити свою агресивну війну, — написав Сибіга.

Глава МЗС резюмував, що лише системний та безкомпромісний тиск на Кремль здатен створити реальне підґрунтя для дипломатії, адже саме жорсткі санкції та військова допомога наближають справедливий мир.

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