Сибига: РФ уже ведет войну против Европы, даже если там этого не хотят видеть
- Андрей Сибига заявил, что Россия уже ведет войну против Европы.
- Глава МИД назвал составляющие российской агрессии против стран ЕС и НАТО.
- Украина готова поделиться с европейскими странами опытом противодействия российской агрессии.
Россия уже ведет войну против Европы, даже если европейские страны отказываются признавать это.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, призвав европейские правительства перейти к более активному противодействию Москве.
РФ ведет войну против Европы
По его словам, речь идет не только о полномасштабной войне России против Украины, но и о ряде гибридных атак и диверсий на территории европейских государств.
Среди таких действий: инциденты с беспилотниками, в частности в аэропорту Лейпцига, попытки диверсий против производителей оборонной продукции в странах ЕС, тайная вербовка, глушение GPS для авиации, нарушение воздушного пространства НАТО, повреждение подводных кабелей в Балтийском море, идущие из Беларуси подземные тоннели.
Отдельно Сибига упомянул российские дезинформационные кампании.
– Сейчас не время для мечтания. К этим инцидентам следует относиться серьезно как к скоординированным компонентам более широкой злонамеренной стратегии, — подчеркнул Сибига.
Сибига призвал усилить давление на Россию
Министр отметил, что подобная тактика уже использовалась Россией перед нападением на Украину в 2014 и 2022 годах. По его словам, Москва поначалу пытается подорвать единство общества, ослабить сопротивление и создать условия для дальнейших военных действий.
Сибига предложил европейским странам ряд шагов по противодействию.
Глава МИД призвал существенно ограничить присутствие граждан РФ в Европе, запретить въезд в ЕС российским комбатантам и свести необязательную выдачу виз к минимуму.
Также Сибига выступил за разрыв экономических связей с Россией, введение торгового эмбарго, усиление санкций и сокращение энергетической зависимости от Москвы, включая атомную энергетику.
Еще одним направлением Андрей Сибига назвал демонтаж российских сетей влияния в Европе. Речь идет о закрытии представительств Россотрудничества и так называемых российских домов, ограничении культурного и научного обмена, а также противодействии российской пропаганде и незаконным сетям влияния.
— Или Москва добьется успеха в своей агрессии в серой зоне против Европы, или Европа продемонстрирует решимость защищать жизнь, — заявил министр.
В то же время Сибига подчеркнул, что у Украины есть значительный опыт противодействия российской агрессии в разных формах и готова делиться им с европейскими странами.
— Мы готовы активно делиться опытом и играть решающую роль в защите мира и стабильности на всем европейском континенте, — подытожил глава МИД.