Россия уже ведет войну против Европы, даже если европейские страны отказываются признавать это.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, призвав европейские правительства перейти к более активному противодействию Москве.

РФ ведет войну против Европы

По его словам, речь идет не только о полномасштабной войне России против Украины, но и о ряде гибридных атак и диверсий на территории европейских государств.

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Среди таких действий: инциденты с беспилотниками, в частности в аэропорту Лейпцига, попытки диверсий против производителей оборонной продукции в странах ЕС, тайная вербовка, глушение GPS для авиации, нарушение воздушного пространства НАТО, повреждение подводных кабелей в Балтийском море, идущие из Беларуси подземные тоннели.

Отдельно Сибига упомянул российские дезинформационные кампании.

– Сейчас не время для мечтания. К этим инцидентам следует относиться серьезно как к скоординированным компонентам более широкой злонамеренной стратегии, — подчеркнул Сибига.

Сибига призвал усилить давление на Россию

Министр отметил, что подобная тактика уже использовалась Россией перед нападением на Украину в 2014 и 2022 годах. По его словам, Москва поначалу пытается подорвать единство общества, ослабить сопротивление и создать условия для дальнейших военных действий.

Сибига предложил европейским странам ряд шагов по противодействию.

Глава МИД призвал существенно ограничить присутствие граждан РФ в Европе, запретить въезд в ЕС российским комбатантам и свести необязательную выдачу виз к минимуму.

Также Сибига выступил за разрыв экономических связей с Россией, введение торгового эмбарго, усиление санкций и сокращение энергетической зависимости от Москвы, включая атомную энергетику.

Еще одним направлением Андрей Сибига назвал демонтаж российских сетей влияния в Европе. Речь идет о закрытии представительств Россотрудничества и так называемых российских домов, ограничении культурного и научного обмена, а также противодействии российской пропаганде и незаконным сетям влияния.

— Или Москва добьется успеха в своей агрессии в серой зоне против Европы, или Европа продемонстрирует решимость защищать жизнь, — заявил министр.

В то же время Сибига подчеркнул, что у Украины есть значительный опыт противодействия российской агрессии в разных формах и готова делиться им с европейскими странами.

— Мы готовы активно делиться опытом и играть решающую роль в защите мира и стабильности на всем европейском континенте, — подытожил глава МИД.

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