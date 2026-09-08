Украинские энергетики возобновили работу линии Ферросплавна-1, таким образом Запорожская АЭС снова получает внешнее питание.

ЗАЭС снова получает внешнее питание

Как сообщает Энергоатом и МАГАТЭ, 7 сентября в 19:02 собственные потребности временно оккупированной Запорожской АЭС заживлены от воздушной линии 330 кВ Ферросплавная-1. В настоящее время потребление станции составляет 11 МВт.

— Восстановление внешнего электроснабжения после почти трехнедельного перебоя означает, что ЗАЭС снова может получить доступ к внешней электроэнергии для охлаждения своих реакторов и бассейнов отработанного топлива, а также других важных функций ядерной безопасности, — сообщает МАГАТЭ.

Восстановить внешнее питание получилось благодаря профессиональной работе украинских энергетиков и согласованному локальному прекращению огня, которое создало необходимые условия для проведения ремонтных работ на поврежденной линии.

Сейчас смотрят

Именно украинские специалисты, несмотря на серьезную угрозу из-за непредвиденных действий оккупантов и постоянных рисков безопасности, выполнили необходимые работы для подключения станции к Объединенной энергосистеме Украины.

С 20 августа ЗАЭС находилась без внешнего электроснабжения. Все это время критически важные системы станции снабжались дизель-генераторами. Такой режим работы создавал дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности крупнейшей атомной электростанции Европы.

— В то же время, полноценная гарантия ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС возможна только после ее деоккупации и возвращения под контроль Украины и единственного легитимного оператора — Энергоатома, — говорится в сообщении.

Напомним, что 20 августа на Запорожской АЭС произошел уже 27-й блэкаут за время полномасштабной войны. После обесточивания автоматически запустились резервные дизель-генераторы.

29 августа стало известно, что ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения и зависит от аварийных дизель-генераторов.

Фото: Энергоатом

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.