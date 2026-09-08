Українські енергетики відновили роботу лінії Феросплавна-1, тож Запорізька АЕС знову отримує зовнішнє живлення.

ЗАЕС знову отримує зовнішнє живлення

Як повідомляє Енергоатом та МАГАТЕ, 7 вересня о 19:02 власні потреби тимчасово окупованої Запорізької АЕС заживлено від повітряної лінії 330 кВ Феросплавна-1. Наразі споживання станції становить 11 МВт.

– Відновлення зовнішнього електропостачання після майже тритижневого перебою означає, що ЗАЕС знову може отримати доступ до зовнішньої електроенергії для охолодження своїх реакторів та басейнів відпрацьованого палива, а також для інших важливих функцій ядерної безпеки, – повідомляє МАГАТЕ.

Відновити зовнішнє живлення вийшло завдяки професійній роботі українських енергетиків та погодженому локальному припиненню вогню, яке створило потрібні умови для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії.

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Саме українські фахівці, попри серйозну загрозу через непередбачувані дії окупантів та постійні безпекові ризики, виконали потрібні роботи для підключення станції до обʼєднаної енергосистеми України.

З 20 серпня ЗАЕС перебувала без зовнішнього електропостачання. Увесь цей час критично важливі системи станції забезпечувалися дизель-генераторами. Такий режим роботи створював додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки найбільшої атомної електростанції Європи.

– Водночас повноцінна гарантія ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС можлива лише після її деокупації та повернення під контроль України і єдиного легітимного оператора – Енергоатома, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 20 серпня на Запорізькій АЕС стався вже 27-й блекаут за час повномасшатбної війни. Після знеструмлення автоматично запустилися резервні дизель-генератори.

29 серпня стало відомо, що ЗАЕС залишилась без зовнішнього електропостачання та залежить від аварійних дизель-генераторів.

Фото: Енергоатом

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