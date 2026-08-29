Окупована російськими військами Запорізька АЕС понад тиждень не має доступу до зовнішнього електропостачання. Робота станції залежить від аварійних дизель-генераторів.

Про це повідомляє МАГАТЕ в суботу, 29 серпня.

ЗАЕС понад тиждень без зовнішнього електропостачання

20 серпня ЗАЕС втратила зв’язок з останньою зовнішньою лінією живлення, яка залишалася в роботі – 330-кіловольтною лінією Феросплавна-1.

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Наразі електроенергію для підтримання ключових функцій ядерної безпеки станція отримує від кількох аварійних дизель-генераторів.

Живлення необхідне для роботи насосів, які забезпечують охолодження всіх шести реакторів ЗАЕС та басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива.

На території станції функціонують близько 20 дизель-генераторів. Цього тижня представники МАГАТЕ перевірили рівень пального у більшості з них та оцінили наявні запаси.

Як повідомили окупанти ЗАЕС представникам МАГАТЕ 28 серпня, станція має приблизно десять днів запасу дизельного пального. Такий обсяг відповідає мінімальній нормативній вимозі.

Останню партію пального до сховища, розташованого за межами станції, доставили ще в березні. Наступну поставку планували на травень, проте її відклали через регулярну військову активність у районі.

МАГАТЕ не має доступу до цього сховища з березня 2025 року. Представники окупаційної адміністрації ЗАЕС пояснюють обмеження доступу міркуваннями безпеки.

У четвер і п’ятницю представники МАГАТЕ спостерігали за перевезенням кількох десятків тонн дизельного пального з двох майданчиків поблизу станції на територію ЗАЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що достатній запас дизельного пального має критичне значення у випадку втрати станцією зовнішнього електропостачання.

– Без відновлення зовнішнього електропостачання або додаткових поставок дизельного пального найближчим часом станція приблизно за десять днів може зіткнутися з повним знеструмленням, – наголосив Гроссі.

За його словами, агентство працює над створенням локальної зони припинення вогню. Це дало б змогу провести ремонт лінії Феросплавна-1. Якщо ремонт буде успішним, зовнішнє електропостачання ЗАЕС можна буде відновити.

До початку повномасштабної війни та окупації Запорізька АЕС мала доступ до десяти ліній зовнішнього електропостачання.

Що відомо про окупацію Росією ЗАЕС

Російські війська окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року. Відтоді станція перебуває під контролем РФ. Україна та міжнародні партнери неодноразово попереджали про ризики для ядерної безпеки.

Від початку окупації ЗАЕС неодноразово втрачала зовнішнє електропостачання через бойові дії. У таких ситуаціях станція переходила на резервні джерела енергії, необхідні для охолодження реакторів та забезпечення ядерної безпеки.

20 серпня ЗАЕС 15-й раз за цей рік втратила зовнішнє електроживлення. Загалом за період окупації на станції зафіксували 27 блекаутів.

Фото: Укренерго

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