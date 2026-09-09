Россия восстанавливает свои вооруженные силы и оборонно-промышленный потенциал, поэтому Украина потребует военной поддержки Запада не только в ближайшие месяцы, но и в последующие годы.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по военной политике Элбридж Колби.

Заявление Колби о потребностях Украины

По его словам, союзники должны быть готовы к затяжному конфликту и сохранению потребностей Украины в вооружении и боеприпасах. Колби подчеркнул, что способность украинских войск не позволять России достигать поставленных Путиным целей имеет значение не только для защиты Украины, но и безопасности всей Европы.

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Колби отметил, что Москва восстанавливает военные возможности и оборонно-промышленную базу. На этом фоне Европа, по его словам, должна продолжать помогать Украине и ускорять собственное перевооружение.

Представитель Пентагона подчеркнул, что нынешняя стратегия сдерживания российского продвижения с помощью надежной обычной обороны уже доказала свою эффективность.

— Мы должны быть готовы к затяжному конфликту и к тому, что потребности Украины сохранятся в ближайшие месяцы и годы, — заявил Колби.

Он призвал европейские страны продолжать, а при необходимости и увеличивать поставки Украине вооружения для неотложных нужд на фронте через программу PURL (общая инициатива США и НАТО, созданная для обеспечения Украины критически важным вооружением и боеприпасами, — Ред).

По словам Колби, стабильный поток боеприпасов и других критически важных средств необходим Силам обороны Украины для удержания линии фронта и недопущения дальнейшего продвижения армии РФ.

Европа должна готовиться к долгосрочной поддержке

Отдельно замминистра обороны США подчеркнул, что европейским странам нужно уже сейчас планировать долгосрочные поставки для обеспечения не только возобновления украинских сил обороны, но и оборонных потребностей Европы.

Колби отметил, что поддержка Украины усиливает европейскую безопасность, поскольку способствует восстановлению военной и промышленной способности стран континента.

США, по его словам, готовы продолжать поддерживать эти усилия. В частности, через программу JUMPSTART союзники и партнеры получают возможность закупать для Украины необходимые средства, в частности, ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны.

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