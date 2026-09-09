Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенціал, тому Україна потребуватиме військової підтримки Заходу не лише найближчими місяцями, а й у наступні роки.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі.

Заява Колбі про потреби України

За його словами, союзники мають бути готовими до затяжного конфлікту та збереження потреб України в озброєнні й боєприпасах. Колбі наголосив, що здатність українських військ не дозволяти Росії досягати поставлених Путіним цілей має значення не лише для захисту України, а й для безпеки всієї Європи.

Зараз дивляться

Колбі зазначив, що Москва відновлює військові спроможності та оборонно-промислову базу. На цьому тлі Європа, за його словами, має одночасно продовжувати допомагати Україні та прискорювати власне переозброєння.

Представник Пентагону підкреслив, що нинішня стратегія стримування російського просування за допомогою надійної звичайної оборони вже довела свою ефективність.

— Ми повинні бути готові до затяжного конфлікту та до того, що потреби України збережуться в найближчі місяці та роки, — заявив Колбі.

Він закликав європейські країни продовжувати, а за необхідності й збільшувати постачання Україні озброєння для нагальних потреб на фронті через програму PURL (спільна ініціатива США та НАТО, створена для забезпечення України критично важливим озброєнням та боєприпасами, — Ред).

За словами Колбі, стабільний потік боєприпасів та інших критично важливих засобів необхідний Силам оборони України для утримання лінії фронту та недопущення подальшого просування армії РФ.

Європа має готуватися до довгострокової підтримки

Окремо заступник міністра оборони США наголосив, що європейським країнам потрібно вже зараз планувати довгострокові поставки для забезпечення не лише відновлення українських Сил оборони, а й оборонних потреб Європи.

Колбі зазначив, що підтримка України водночас посилює європейську безпеку, оскільки сприяє відновленню військової та промислової спроможності країн континенту.

США, за його словами, готові продовжувати підтримувати ці зусилля. Зокрема, через програму JUMPSTART союзники та партнери отримують можливість закуповувати для України необхідні засоби, зокрема ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони.

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