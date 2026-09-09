Потери врага на 9 сентября превысили 1,5 млн оккупантов — Генштаб ВСУ
За последние сутки Силы обороны ликвидировали как минимум 1 480 российских оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения потери России среди личного состава превысили 1,5 млн человек.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 9 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 500 870 (+1 480) человек;
- танков – 12 338 (+6) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 290 (+5) шт.;
- артиллерийских систем — 49 383 (+42) шт.;
- РСЗО — 2 105 (+1) шт.;
- средств ПВО — 1 613 (+1) шт.;
- самолетов — 441 (+0) шт.;
- вертолетов — 355 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 534 (+13) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 506 188 (+1 879) шт.;
- крылатых ракет — 5 103 (+33) шт.;
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 146 008 (+530) шт.;
- специальной техники – 4 650 (+3) шт.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.26 склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 09.09.26
особового складу / personnel – близько 1 500 870 (+1 480) осіб / persons
танків / tanks – 12 338 (+6) од.
бойових броньованих машин /… pic.twitter.com/TSysJ5YrEk
— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) September 9, 2026
Потери РФ в войне против Украины: сравнение с другими военными конфликтами
В Генштабе отметили, что это самые большие потери российской армии в одной войне со времен Второй мировой.
По подсчетам украинской стороны, этот показатель в 100 раз превышает потери СССР за десять лет войны в Афганистане и в 125 раз — официально признанные потери РФ в Первой и Второй чеченских войнах.
Также в Генштабе подчеркнули, что совокупные российские потери в войне против Украины уже превышают потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века вместе взятых.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.