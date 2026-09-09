За последние сутки Силы обороны ликвидировали как минимум 1 480 российских оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения потери России среди личного состава превысили 1,5 млн человек.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Потери врага на 9 сентября 2026 года

личного состава – около 1 500 870 (+1 480) человек;

танков – 12 338 (+6) шт.;

боевых бронированных машин – 25 290 (+5) шт.;

артиллерийских систем — 49 383 (+42) шт.;

РСЗО — 2 105 (+1) шт.;

средств ПВО — 1 613 (+1) шт.;

самолетов — 441 (+0) шт.;

вертолетов — 355 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов — 2 534 (+13) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 506 188 (+1 879) шт.;

крылатых ракет — 5 103 (+33) шт.;

кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 146 008 (+530) шт.;

специальной техники – 4 650 (+3) шт.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.26 склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 09.09.26 особового складу / personnel – близько 1 500 870 (+1 480) осіб / persons

танків / tanks – 12 338 (+6) од.

бойових броньованих машин /… pic.twitter.com/TSysJ5YrEk — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) September 9, 2026

Потери РФ в войне против Украины: сравнение с другими военными конфликтами

В Генштабе отметили, что это самые большие потери российской армии в одной войне со времен Второй мировой.

По подсчетам украинской стороны, этот показатель в 100 раз превышает потери СССР за десять лет войны в Афганистане и в 125 раз — официально признанные потери РФ в Первой и Второй чеченских войнах.

Также в Генштабе подчеркнули, что совокупные российские потери в войне против Украины уже превышают потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века вместе взятых.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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