За последние сутки Силы обороны ликвидировали как минимум 1 480 российских оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения потери России среди личного состава превысили 1,5 млн человек.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Потери врага на 9 сентября 2026 года

  • личного состава – около 1 500 870 (+1 480) человек;
  • танков – 12 338 (+6) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 290 (+5) шт.;
  • артиллерийских систем — 49 383 (+42) шт.;
  • РСЗО — 2 105 (+1) шт.;
  • средств ПВО — 1 613 (+1) шт.;
  • самолетов — 441 (+0) шт.;
  • вертолетов — 355 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 534 (+13) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 506 188 (+1 879) шт.;
  • крылатых ракет — 5 103 (+33) шт.;
  • кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 146 008 (+530) шт.;
  • специальной техники – 4 650 (+3) шт.

Потери РФ в войне против Украины: сравнение с другими военными конфликтами

В Генштабе отметили, что это самые большие потери российской армии в одной войне со времен Второй мировой.

По подсчетам украинской стороны, этот показатель в 100 раз превышает потери СССР за десять лет войны в Афганистане и в 125 раз — официально признанные потери РФ в Первой и Второй чеченских войнах.

Также в Генштабе подчеркнули, что совокупные российские потери в войне против Украины уже превышают потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века вместе взятых.

Втрати армії РФ в Україні

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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