Согласно Закону Украины О воинской обязанности и военной службе, призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Женщины же могут служить только по собственному желанию.

Штрафуют ли женщин, которые не обновили данные в ТЦК, читайте на Фактах ICTV.

Кто из женщин должен стать на воинский учет

В соответствии с пунктом 51 постановления №1487, учреждения профтехобразования, колледжи и вузы, которые готовят женщин по медицинским или фармацевтическим специальностям, обязаны за два месяца до завершения обучения направить списки таких студенток (приложение 14) в территориальный центр комплектования (ТЦК), на территории которого расположено учебное заведение.

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Эти списки являются основанием для выдачи женщинам временных удостоверений военнообязанного. На этом этапе еще не определяется пригодность к службе и не ставится отметка о постановке на учет, но информация сразу попадает в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Удостоверение выдает местный ТЦК (по месту учебного заведения), и они действительны 30 суток.

В течение 7 дней с момента получения временного удостоверения, женщина должна лично явиться в ТЦК по месту своей регистрации или задекларированного проживания, чтобы стать на воинский учет. Там уже определят ее пригодность к службе по состоянию здоровья, внесут данные в реестр и выдадут постоянный военно-учетный документ.

Что с теми, кто уже закончил обучение или работает

Руководители государственных учреждений, предприятий, организаций или органов местного самоуправления должны сообщать ТЦК о женщинах, которые работают у них, имеют медицинское или фармацевтическое образование, но еще не состоят на воинском учете.

Если женщина не работает — она должна самостоятельно прийти в ТЦК, чтобы стать на учет.

Штрафуют ли военнообязанных женщин, которые не обновили данные в ТЦК

По словам адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко, женщины с медицинским или фармацевтическим образованием, которым от 18 до 60 лет и которые пригодны по состоянию здоровья, обязаны стать на воинский учет.

Это не означает, что их сразу призовут в армию — для этого нужно их личное согласие. Данные таких женщин просто вносятся в военный реестр.

Адвокат отмечает, что женщины могут самостоятельно подписать контракт и стать военнослужащими. Если они соответствуют требованиям по возрасту и здоровью, им доступна базовая военная подготовка.

Если женщина уже служит в ВСУ и забеременела, она имеет право уйти со службы или взять отпуск по уходу за ребенком.

Могут ли женщинам выписывать штрафы от ТЦК

Да, женщины могут быть оштрафованы за несоблюдение требований воинского учета — например, за несвоевременное обновление личных данных в ТЦК. Это касается тех, кто имеет соответствующее образование или специальность и подпадает под определенные законом категории.

Штрафы могут применяться к женщинам с медицинским или фармацевтическим образованием, которые не стали на воинский учет или не обновили данные в территориальном центре комплектования.

Оштрафуют ли женщин-медиков за необновление данных в ТЦК и какова сумма штрафов

В соответствии со статьей 210 КУоАП , за нарушение правил учета предусмотрены штрафы в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Причинами для наложения штрафа является неуведомление ТЦК об изменении места жительства, работы, семейного положения или неявка по вызову без уважительной причины.

Решение об административном нарушении принимает ТЦК. Штраф могут назначить как при личном присутствии женщины, так и заочно, если она была должным образом проинформирована, но не явилась.

Кому из женщин грозит штраф от ТЦК

Если женщина-медик или фармацевт состоит на учете, она считается военнообязанной и к ней применяются все общие требования закона.

Так что штраф от ТЦК может получить военнообязанная женщина, при условии нарушения воинского учета.

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