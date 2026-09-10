Правительство Украины ввело специальный пограничный режим на земельных участках шириной 1 км вдоль государственной границы с Россией и Беларусью. Ограничения будут действовать на период военного положения.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Спецрежим на границе с РФ и Белоруссией

Соответствующие изменения предусматривается постановлением Кабинета Министров №1049 от 17 августа 2026 года. Документ уже вступил в силу, поэтому органы охраны государственной границы приступили к его реализации.

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В пределах километровой пограничной полосы запрещаются свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей. Также ограничивается проведение работ, не связанных с отпором вооруженной агрессии РФ, обороной Украины или охраной границы.

Правила распространяются на все земельные участки, входящие в определенную километровую полосу.

Пограничники объяснили, что решение было принято для усиления обороноспособности Украины в условиях полномасштабной войны. Новый спецрежим должен минимизировать возможное использование территории Беларуси для дестабилизации ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания угроз национальным интересам Украины.

Кроме того, уменьшатся риски несанкционированного пребывания людей в непосредственной близости к государственной границе и будут обеспечены гражданские.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что специальный режим носит временный характер и будет действовать исключительно во время военного положения.

Источник : Госпогранслужба

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