Во время проверки документов на блокпосту может возникнуть ситуация, когда Резерв+ внезапно не открывается, пропадает интернет или телефон не позволяет запустить приложение. Для человека, который должен предъявить военно-учетный документ, это может стать проблемой.

Факты ICTV разобрались, что делать, если Резерв+ не работает на блокпосту, что стоит подготовить заранее и почему адвокат советует не полагаться только на приложение.

Резерв+ не работает на блокпосту: как действовать и что советуют в ТЦК

В Сумском ТЦК и СП подчеркивают, что сама техническая неисправность не означает, что военнообязанный не имеет возможности предъявить военно-учетный документ.

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Чтобы не зависеть от работы телефона или наличия интернета, документ советуют подготовить заранее. Если военно-учетный документ используется в электронном виде, его можно сформировать в формате PDF и распечатать.

Если бумажной копии военно-учетного документа с собой нет, в Сумском ТЦК и СП советуют не паниковать. Нужно спокойно объяснить сотруднику блокпоста, что Резерв+ не запускается из-за технической проблемы, проверить мобильный интернет и попробовать перезапустить приложение или телефон.

То есть перед поездкой стоит позаботиться не только о том, чтобы Резерв+ был установлен на телефоне. Лучше иметь подготовленный документ в форме, которую можно предъявить даже при отсутствии связи.

Резерв+ не работает на блокпосту: как предъявить документ

Адвокат Екатерина Анищенко советует мужчинам иметь при себе бумажную копию извлечения из Резерв+. По ее словам, такую копию нужно регулярно обновлять, как минимум раз в неделю. Лучший вариант, по ее мнению, сформировать документ непосредственно в день проверки.

Причина в том, что информация о военнообязанном может измениться. Например, если сегодня в Резерв+ нет информации о нахождении в розыске, это не означает, что через несколько дней ситуация останется такой же.

Анищенко объясняет, что для мужчины во время проверки важными документами являются паспорт или ID-карта и военно-учетный документ. Если у человека есть бумажный военный билет, он также может быть использован, если содержит актуальную информацию.

Поэтому полагаться исключительно на то, что приложение обязательно откроется именно в нужный момент, адвокат не советует.

Что будет, если Резерв+ не работает на блокпосту и нет бумажной копии

Самая сложная ситуация возникает тогда, когда Резерв+ не открывается, а другого подготовленного варианта военно-учетного документа с собой нет.

Екатерина Анищенко отмечает, что на практике такие случаи уже происходили. По ее словам, мужчину могут доставить в ТЦК для выяснения обстоятельств.

Поэтому бумажная копия нужна не из-за самого факта технического сбоя, а как запасной вариант на случай, когда показать документ через приложение не получается.

Что делать, если информация в Резерв+ отличается от данных во время проверки

Отдельная проблема, на которую обращает внимание Анищенко, — ситуации, когда информация, которую видит сотрудник во время проверки, не совпадает с той, что отображается в Резерв+.

Адвокат рассказала о случае из своей практики, когда во время проверки сотрудник сообщил мужчине, что тот находится в розыске. При этом в Резерв+ такого статуса не было.

В подобной ситуации Анищенко советует попросить показать информацию на планшете, с помощью которого проводится проверка. Также она рекомендует следить за тем, чтобы боди-камера сотрудника была включена.

По словам адвоката, теоретически информация, которую видит сотрудник во время проверки, и данные в Резерв+ не должны отличаться. Однако в ее практике встречались случаи, когда такое расхождение все же возникало.

Что подготовить перед поездкой

Если предстоит дорога, во время которой придется проходить блокпосты, стоит заранее проверить Резерв+ и подготовить военно-учетный документ.

Самый простой вариант, который советуют в Сумском ТЦК и СП, — заранее сформировать документ в PDF и иметь его распечатанную копию.

Адвокат Екатерина Анищенко советует не ограничиваться одним вариантом и регулярно обновлять бумажную копию, поскольку данные могут меняться.

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