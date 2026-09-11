Завтра, 12 сентября, в Украине не будут введены меры по ограничению поставок электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 12 сентября: что известно

— 12 сентября отключения не прогнозируются. Применение мер по ограничению не планируется, — говорится в сообщении.

Использование мощных электроприборов следует перенести на дневное время – с 10:00 до 16:00.

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Напомним, сегодня утром в результате вражеских обстрелов произошли отключения электроэнергии в Одесской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В пятницу потребление электроэнергии выросло. 11 сентября по состоянию на 9:30 утра оно было на 6,3% выше, чем в это же время предыдущего дня – в четверг.

Причина – облачная погода в части западных регионов Украины. Это приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему увеличению объема энергопотребления из общей сети.

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