Завтра, 12 вересня, в Україні не будуть застосовані заходи обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 12 вересня: що відомо

– 12 вересня відключення не прогнозуються. Застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Використання потужних електроприладів варто перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.

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Енергетики просять споживати електроенергію раціонально.

Нагадаємо, сьогодні вранці внаслідок ворожих обстрілів були знеструмлення в Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

У п’ятницю споживання електроенергії зросло. 11 вересня станом на 9:30 ранку воно було на 6,3% вищим, ніж у цей же час попереднього дня – у четвер.

Причина – хмарна погода у частині західних регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

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