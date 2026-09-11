За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 235 боевых столкновений. Враг совершил 114 авиаударов, во время которых сверг 365 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 808 дронов-камикадзе и произвели 2953 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 46 из них с применением реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2026

Ситуация в Украине на 11 сентября 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано три штурма противника. Агрессор произвел 144 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов. Нанес семь авиационных ударов с применением 14 КАБов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак в направлении Избицкого, Ивановки и в районах Старицы, Чугуновки, Захаровки.

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На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции четырежды, проводя штурмовые действия в районах Петропавловки, Ковшаровки и Глушковки.

На Лиманском направлении наши защитники отразили девять попыток захватчиков продвинуться в направлении Нового Мира, Ольговки, Лимана и в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Дробышево, Диброва.

На Славянском направлении противник совершил три штурмовых действия вблизи Озерного, Кривой Луки и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксировано 17 атак вблизи Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Торецкого и в направлении Новопавловки, Николайполья, Кучерового Яра.

На Покровском направлении враг совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Шевченко, Новоалександровки, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Новониколаевки, Муравки и в направлении Ганновки, Светлого, Доброполья, Матяшевого, Сергеевки.

В Александровском направлении враг трижды проводил штурмовые действия в сторону Березового, Калиновского и в районе Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших защитников в направлении Риздвянки, Воздвижовки, Гуляйпольского и в направлении Чаривного.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районе Малой Токмачки и в сторону Новояковловки.

На Приднепровском направлении оккупанты атакующих действий не проводили.

Потери врага на 11 сентября 2026

личного состава – около 1 503 880 (+1 490) человек,

танков – 12 341 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 25 312 (+7) ед.

артиллерийских систем – 49 516 (+64) ед.

РСЗО – 2 109 (+2) ед.

средств ПВО – 1 622 (+4) ед.

самолетов – 441 ед.,

вертолетов – 356 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 2 573 (+23) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 510 130 (+1 925) ед.

крылатых ракет – 5 103 ед.,

кораблей / катеров – 35 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 147 211 (+590) ед.

специальной техники – 4 666 (+16) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 661-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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