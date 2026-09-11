Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 235 бойових зіткнень. Ворог здійснив 114 авіаударів, під час яких скинув 365 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 808 дронів-камікадзе та здійснили 2953 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 46 з них — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2026

Ситуація в Україні на 11 вересня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано три штурми противника. Агресор здійснив 144 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. Завдав семи авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак у напрямку Ізбицького, Іванівки та в районах Стариці, Чугунівки, Захарівки.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції чотири рази проводячи штурмові дії в районах Петропавлівки, Ківшарівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили дев’ять спроб загарбників просунутися в напрямку Нового Миру, Ольгівки, Лиману та у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив три штурмові дії поблизу Озерного, Кривої Луки та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Торецького, Вільного та в напрямку Новопавлівки, Миколайпілля, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку ворог здійснив 33 атаки в районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівки, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Новомиколаївки, Муравки та в напрямку Ганнівки, Світлого, Добропілля, Матяшевого, Сергіївки.

На Олександрівському напрямку ворог тричі проводив штурмові дії в бік Березового, Калинівського та в районі Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції наших захисників у напрямку Різдвянки, Воздвижівки, Гуляйпільського та в напрямку Чарівного.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районі Малої Токмачки та в бік Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

Втрати ворога на 11 вересня 2026

особового складу – близько 1 503 880 (+1 490) осіб,

танків – 12 341 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 25 312 (+7) од.,

артилерійських систем – 49 516 (+64) од.,

РСЗВ – 2 109 (+2) од.,

засобів ППО – 1 622 (+4) од.,

літаків – 441 од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 573 (+23) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 510 130 (+1 925) од.,

крилатих ракет – 5 103 од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 147 211 (+590) од.,

спеціальної техніки – 4 666 (+16) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 661-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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