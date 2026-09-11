Україна має можливість відповісти Росії на будь-які удари, у тому числі по українській енергетичній системі.

Однак потрібно знайти формат енергетичного перемир’я, за якого Росія не атакуватиме українську енергосистему. У такому разі Україна не завдаватиме відповідних ударів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 11 вересня.

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Зеленський про необхідність енергетичного перемир’я

– Тобто розблокувати Чорне море і знайти можливість енергетичного перемир’я, якщо можна так сказати, використовувати таке словосполучення. Коли захищена енергетика обох країн. Якщо русскіє, іншими словами, не будуть бити по нашій енергетичній системі, і наші люди будуть зі світлом, Україна також не буде відповідати відповідно, – сказав Зеленський на Ялтинській Європейській Стратегії (YES).

Президент зазначив, що Україна здатна відповідати на російські операції, у тому числі на атаки по українській енергетичній інфраструктурі.

– Росія знає, що якщо вони будуть бити, а вони готуються бити по нашій енергетичній системі – Росія буде отримувати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми будемо намагатись відповісти достойно, – зазначив президент.

Глава держави наголосив, що є альтернатива, яку Україна завжди підтримувала – переговори.

– Переговорний процес повинен стосуватися закінчення війни. І якщо Росія не хоче закінчувати, то треба знаходити партнерам до неї підхід, – додав він.

Нагадаємо, 2 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що російській армії наказано готувати та завдавати масованих ударів по енергетичних об’єктах України.

За твердженням Путіна, таке рішення ухвалили на тлі українських атак по російській інфраструктурі та підприємствах паливно-енергетичного комплексу.

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