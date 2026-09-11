За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 1 490 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 11 сентября 2026 года

  • личного состава – около 1 503 880 (+1 490) человек,
  • танков – 12 341 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 25 312 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 49 516 (+64) ед.
  • РСЗО – 2 109 (+2) ед.
  • средств ПВО – 1 622 (+4) ед.
  • самолетов – 441 ед.,
  • вертолетов – 356 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 2 573 (+23) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 510 130 (+1 925) ед.
  • крылатых ракет – 5 103 ед.,
  • кораблей / катеров – 35 ед.,
  • подлодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 147 211 (+590) ед.
  • специальной техники – 4 666 (+16) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 661-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

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