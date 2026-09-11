Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1490 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 11 вересня 2026

особового складу – близько 1 503 880 (+1 490) осіб,

танків – 12 341 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 25 312 (+7) од.,

артилерійських систем – 49 516 (+64) од.,

РСЗВ – 2 109 (+2) од.,

засобів ППО – 1 622 (+4) од.,

літаків – 441 од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 573 (+23) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 510 130 (+1 925) од.,

крилатих ракет – 5 103 од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 147 211 (+590) од.,

спеціальної техніки – 4 666 (+16) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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