Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 11 вересня: ЗСУ знищили 1490 окупантів та майже 2 тис. дронів
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1490 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 11 вересня 2026
- особового складу – близько 1 503 880 (+1 490) осіб,
- танків – 12 341 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 25 312 (+7) од.,
- артилерійських систем – 49 516 (+64) од.,
- РСЗВ – 2 109 (+2) од.,
- засобів ППО – 1 622 (+4) од.,
- літаків – 441 од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 573 (+23) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 510 130 (+1 925) од.,
- крилатих ракет – 5 103 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 147 211 (+590) од.,
- спеціальної техніки – 4 666 (+16) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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