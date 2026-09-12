У РФ нет сил для наступления на Киев из Беларуси или Черниговщины — Пивненко
- У России пока нет достаточных сил для нового наступления на Киев из Беларуси или через Черниговскую область.
- Для проведения такой операции РФ потребовалось бы не менее 70 тыс. военнослужащих.
Сейчас у России нет достаточных наступательных возможностей для нового удара по Киеву с территории Беларуси или через Черниговскую область. Для проведения такой операции российской армии потребовалось бы не менее 70 тыс. военнослужащих.
Об этом в интервью Lb.ua рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.
У России нет сил для нового наступления на Киев
По его словам, украинская разведка в настоящее время не фиксирует на этом направлении необходимого для наступления группировки российских войск. Однако такой сценарий может рассматриваться Россией при благоприятных для нее условиях.
— Основная их задача — Славянск и Краматорск, они сами об этом говорят. А также растягивать наши войска по Харьковской и Черниговской областям, если там что-то начнется. А это для нас плохо, потому что у нас недостаточно сил, чтобы вести активные боевые действия на 1300 километрах линии фронта, — сказал Пивненко.
Командующий Нацгвардией отметил, что украинские военные готовятся к возможным действиям противника на северном направлении. В частности, полки переформатируются в бригады, усиливаются силы и увеличивается количество экипажей беспилотников.
Пивненко подчеркнул, что Украина не должна допустить повторения ситуации в Харьковской области, когда недостаточное внимание к отдельному направлению дало возможность российским войскам продвинуться и захватить территории.
По его словам, российские группировки необходимо уничтожать еще до их вторжения на украинскую территорию. Именно так, по словам командующего, украинские военные действуют на Покровском и Очеретинском направлениях.
Командующий Нацгвардией также отметил, что не ожидает появления на северном направлении масштабной российской группировки с тысячами танков, поскольку, по его оценке, у России пока нет таких сил.
Главной задачей украинских военных он назвал недопущение успеха России на ключевых направлениях и максимально длительное удержание территорий. При этом Пивненко подчеркнул необходимость беречь личный состав.
На вопрос, возможно ли наступление на Киев, командующий Нацгвардией ответил:
— Они не дойдут. Если и продвинутся на глубину десять-двадцать километров, то это будет максимум, чего они смогут достичь.
Фото: Александр Пивненко