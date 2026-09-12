Сейчас у России нет достаточных наступательных возможностей для нового удара по Киеву с территории Беларуси или через Черниговскую область. Для проведения такой операции российской армии потребовалось бы не менее 70 тыс. военнослужащих.

Об этом в интервью Lb.ua рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

У России нет сил для нового наступления на Киев

По его словам, украинская разведка в настоящее время не фиксирует на этом направлении необходимого для наступления группировки российских войск. Однако такой сценарий может рассматриваться Россией при благоприятных для нее условиях.

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— Основная их задача — Славянск и Краматорск, они сами об этом говорят. А также растягивать наши войска по Харьковской и Черниговской областям, если там что-то начнется. А это для нас плохо, потому что у нас недостаточно сил, чтобы вести активные боевые действия на 1300 километрах линии фронта, — сказал Пивненко.

Командующий Нацгвардией отметил, что украинские военные готовятся к возможным действиям противника на северном направлении. В частности, полки переформатируются в бригады, усиливаются силы и увеличивается количество экипажей беспилотников.

Пивненко подчеркнул, что Украина не должна допустить повторения ситуации в Харьковской области, когда недостаточное внимание к отдельному направлению дало возможность российским войскам продвинуться и захватить территории.

По его словам, российские группировки необходимо уничтожать еще до их вторжения на украинскую территорию. Именно так, по словам командующего, украинские военные действуют на Покровском и Очеретинском направлениях.

Командующий Нацгвардией также отметил, что не ожидает появления на северном направлении масштабной российской группировки с тысячами танков, поскольку, по его оценке, у России пока нет таких сил.

Главной задачей украинских военных он назвал недопущение успеха России на ключевых направлениях и максимально длительное удержание территорий. При этом Пивненко подчеркнул необходимость беречь личный состав.

На вопрос, возможно ли наступление на Киев, командующий Нацгвардией ответил:

— Они не дойдут. Если и продвинутся на глубину десять-двадцать километров, то это будет максимум, чего они смогут достичь.

Фото: Александр Пивненко

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