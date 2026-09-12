Росія наразі не має достатніх наступальних можливостей для нового удару по Києву з території Білорусі або через Чернігівську область. Для проведення такої операції російському війську знадобилося б щонайменше 70 тис. військових.

Про це в інтерв’ю Lb.ua розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Росія не має сил для нового наступу на Київ

За його словами, українська розвідка нині не фіксує на цьому напрямку необхідного для наступу угруповання російських військ. Однак такий сценарій може розглядатися Росією за сприятливих для неї умов.

Зараз дивляться

– Основна їхня задача – Слов’янськ і Краматорськ, вони самі про це кажуть. А також розтягувати наші війська по Харківщині, по Чернігівщині, якщо там щось почнеться. А це для нас погано, бо в нас не досить багато сил, щоб забезпечувати активні бойові дії на 1300 кілометрах лінії фронту, – сказав Півненко.

Командувач Нацгвардії зазначив, що українські військові готуються до можливих дій противника на північному напрямку. Зокрема, полки переформатовують у бригади, посилюють сили та збільшують кількість екіпажів безпілотників.

Півненко наголосив, що Україна не повинна допустити повторення ситуації на Харківщині, коли недостатня увага до окремого напрямку дала можливість російським військам просунутися та захопити території.

За його словами, російські угруповання необхідно знищувати ще до їхнього заходу на українську територію. Саме так, за словами командувача, українські військові діють на Покровському та Очеретинському напрямках.

Командувач Нацгвардії також зазначив, що не очікує появи на північному напрямку масштабного російського угруповання з тисячами танків, оскільки, за його оцінкою, Росія наразі не має таких сил.

Головним завданням українських військових він назвав недопущення успіху Росії на ключових напрямках і максимально тривале утримання територій. При цьому Півненко наголосив на необхідності берегти особовий склад.

На запитання, чи є можливий наступ на Київ, командувач Нацгвардії відповів:

– Вони не дійдуть. Якщо й зайдуть на глибину десять-двадцять кілометрів, то це буде максимум, чого вони зможуть досягти.

Фото: Олександр Півненко

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