Президент Украины Владимир Зеленский готов приехать на саммит G20 в Майами и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, если он приедет на этот форум.

Об этом Зеленский заявил на канадской военной базе Норт-Бэй в комментарии Deutsche Welle.

Зеленский о встрече с Путиным

— Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение, — ответил Зеленский.

Как объяснил президент Украины, неважно, что именно он скажет Путину или российскому диктатору ответит ему. По его мнению, значение будет иметь только результат.

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Также Зеленский подчеркнул, что недавний визит в Киев спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — хороший сигнал и проявление уважения к украинцам.

Президент заявил, что Украина сейчас намного сильнее на поле боя, чем в прошлом году, несмотря на все сложности, в частности, авиаудары, атаки дронами, авиабомбами и баллистическими ракетами.

По словам Зеленского, Россия теряет более 30 тыс. личного состава ежемесячно – это очень высокая цена за столь медленное продвижение на поле боя. Именно поэтому Киев считает, что имеет более сильную позицию для переговоров, сказал президент.

Комментируя перспективы переговоров с РФ, Зеленский объяснил, что неважно, как называть договоренность о прекращении боевых действий. По его словам, Украина любит жизнь и хочет мира.

По его мнению, первым шагом к любым переговорам могло бы стать перемирие по энергетике и зерну.

Саммит Большой двадцатки (G20) в Майами запланирован на 14 и 15 декабря. Как свидетельствует информация на сайте саммита, Украины пока нет среди приглашенных к участию стран.

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