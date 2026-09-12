Значительные осадки и понижение температур: прогноз погоды в Украине на 10 дней

В Украине ожидается дождливая неделя, начиная с выходных. Также будет наблюдаться тенденция к понижению температур.

Общая синоптическая ситуация в ближайшие трое суток будет разной для областей, а завтра в некоторых регионах ожидается повышенный уровень опасности.

Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV сообщил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

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Прогноз погоды на выходные

В субботу, 12 сентября, в западных, северных, Винницкой, днем ​​и в большинстве центральных областей будет облачно с прояснениями, ожидаются умеренные, местами сильные дожди, местами грозы.

Температура ночью 10-15°, днем ​​на западе и севере страны 15-20°, в центральных областях до 24°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, температура ночью 13-18°, днем ​​25-30°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В то же время, говорит Иван Семилит, завтра для Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, а также Киевской, Черниговской и Сумской областей будет действовать первый уровень опасности из-за значительных осадков.

— То есть это первый уровень опасности, это те осадки, которые могут уже в целом парализовать движение в городе, привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий. Поэтому здесь следует быть внимательными и осторожными, — отметил Иван Семилит.

В воскресенье, 13 сентября, в большинстве центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях умеренные (днем в Одесской и Николаевской местами значительные) дожди, местами с грозами. На остальной территории осадки не прогнозируются.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18, в западных и северных областях 8°-13°, днем ​​18-24°, на востоке и юго-востоке страны 25-30°.

Погода в Украине с 14 по 16 сентября

В большинстве центральных, южных и Харьковской областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​18-24°, а на востоке и юго-востоке страны ночью 13-18°, днем ​​22-27°.

Во вторник, 15 сентября, на Левобережье, днем ​​и на западе страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 18-24°.

— 16 сентября мы ожидаем, что территория Украины будет в поле повышенного атмосферного давления и поэтому в основном осадков не ожидается, — говорит синоптик.

В среду прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днем 18-24°.

Консультативный прогноз на 17-20 сентября

В Украине пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура ночью 8-15°, днем ​​18-25°.

– В дальнейшем, а именно 17-20 сентября, временами будут выпадать осадки разной интенсивностью – от небольших до умеренных, а значение температур существенно не изменится.Ночью ожидается 8-15 градусов, а днем 18-25 градусов, – говорит синоптик.

Таким образом, в течение следующих 10 дней ожидается большое количество осадков в северных и западных областях.

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