Значні опади та пониження температур: прогноз погоди в Україні на 10 днів

В Україні очікується дощовий тиждень, починаючи з вихідних. Також спостерігатиметься тенденція до пониження температур.

Загальна синоптична ситуація у найближчі три доби буде різною для областей, а завтра у деяких регіонах очікується підвищенний рівень небезпеки.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV повідомив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

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Прогноз погоди на вихідні

У суботу, 12 вересня, у західних, північних, Вінницькій, вдень і більшості центральних областей буде хмарно з проясненнями, очікуються помірні, місцями значні дощі, подекуди грози.

Температура вночі 10-15°, вдень на заході та півночі країни 15-20°, в центральних областях до 24°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 13-18°, вдень 25-30°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Водночас, каже Іван Семиліт, завтра для Львівської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Житомирської, Вінницької, а також Київської, Чернігівської та Сумської областей діятиме перший рівень небезпеки через значні опади.

– Тобто це перший рівень небезпеки, це ті опади, які можуть вже загалом паралізувати рух у місті, призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств. Тому тут варто бути уважними та обережними, – зауважив Іван Семиліт.

У неділю, 13 вересня, у більшості центральних, Харківській, Одеській і Миколаївській областях помірні (вдень на Одещині та Миколаївщині місцями значні) дощі, подекуди грози. На решті території опадів не прогнозується.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, у західних та північних областях 8-13°, вдень 18-24°, на сході та південному сході країни 25-30°.

Погода в Україні з 14 по 16 вересня

У більшості центральних, південних та Харківській областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-24°, а на сході та південному сході країни вночі 13-18°, вдень 22-27°.

У вівторок, 15 вересня, на Лівобережжі, вдень і на заході країни місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території опадів не очікується.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 18-24°.

– 16 вересня ми очікуємо, що територія України буде в полі підвищеної атмосферної тиску і тому здебільшого опадів по території України не очікується, – каже синоптик.

У середу прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 18-24°.

Консультативний прогноз на 17-20 вересня

В Україні часом пройдуть невеликі та помірні дощі. Температура вночі 8-15°, вдень 18-25°.

– Надалі, а саме 17-20 вересня, часом випадатимуть опади різної інтенсивністю – від невеликих до помірних, а значення температур істотно не зміниться. Вночі очікується 8-15 градусів, а в день 18-25 градусів, – каже синоптик.

Таким чином, протягом наступних 10 днів очікується велика кількість опадів саме у північних і західних областях.

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