В ночь на 13 сентября (с 18:00 12 сентября) российский враг атаковал Украину 453 ударными дронами типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия, а также малогабаритными ракетами S8000 Бандероль.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака на Украину

Дроны и Бандероли россияне запускали по направлениям: Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, а также с территории населенного пункта Гвардейское в Крыму и акватории Азовского моря.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы ПВО сбили и подавили 405 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и четыре Бандероли.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на семи локациях.

Военные предупреждают, что атака на Украину продолжается: в воздушном пространстве фиксируются враждебные БПЛА.

Накануне Военно-Москские силы сообщили, что украинский морской катер Sargan уничтожил российский безэкипажный катер (МБЭК) в Черном море. Этот эпизод стал первым в истории сражением между морскими безэкипажными катерами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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