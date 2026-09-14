Украина испытывает новое поколение перехватчиков для защиты от реактивных российских беспилотников.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада по противодействию дронам РФ.

Зеленский о противодействии реактивным беспилотникам РФ

— Доклады по противодействию российским Shahed и нашей работе с производителями по поколению перехватчиков дронов для защиты от реактивных дронов. Есть разработки, продолжаются испытания. Ускоряем все процессы, – заявил Зеленский.

По словам президента, Украине необходим рабочий инструмент защиты в достаточных объемах и с необходимой эффективностью.

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Зеленский отметил, что они обсудили вопросы противодействия реактивным беспилотникам РФ с министром обороны Украины Евгением Хмарой и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

В частности, они обратили внимание на шаги, которые могут ускорить результат. Зеленский утверждает, что Украина обеспечила финансовую основу этой работы.

Кроме этого, президент заслушал доклады по ситуации на фронте. По его словам, украинские подразделения защищают свои позиции и активно отстаиваются.

Особенно он поблагодарил воинов в Донецкой области, в частности, 3 армейского корпуса, 66 и 125 механизированных бригад, а также 46 отдельной аэромобильной бригады.

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